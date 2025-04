Dortmund - Barcelone : le Barça déjà en demi-finales ? Hansi Flick n'est pas d'accord !

Vainqueur 4-0 à l'aller, le FC Barcelone se rend en Allemagne avec la volonté de l'emporter face au Borussia Dortmund ce mardi, en quarts de finale retour de la Ligue des champions.

Après une large victoire 4-0 lors du match aller, le FC Barcelone semble idéalement lancé pour rejoindre le dernier carré de la Ligue des champions. Pour cette affiche retour, Hansi Flick doit faire sans son latéral gauche, Alejandro Baldé. Touché à la cuisse gauche, l'international espagnol est forfait pour ce déplacement et devrait rater la finale de Coupe du Roi contre le Real Madrid, mais également une potentielle demi-finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich ou à l'Inter Milan. Alors que le célèbre Mur Jaune et ses 25000 supporters du BVB les attend, l'entraîneur allemand a mis en garde ses joueurs : "C'est très important, contre une équipe comme Dortmund, d'être concentré dès le début de la rencontre, de montrer quelles sont nos forces". Le technicien s'attend à une rencontre difficile : "Je sais que ce sera difficile ici. Et on prépare l'équipe pour cela. Notre idée, la façon dont on souhaite jouer au football, c'est toujours de livrer la meilleure performance possible". Portier titulaire des Blaugranas en l'absence de Marc-André Ter Stegen, Wojciech Szczesny est allé plus loin : "Pour moi, c'est un grand moment de jouer un match dont tout le monde dit qu'il est déjà terminé sur le papier. Ce n'est pas le cas. Nous voulons gagner ce match aussi, nous ne sommes pas ici pour simplement perdre avec moins de quatre buts".

Kovac y croit toujours

Défait 4-0 à l'aller, le Borussia Dortmund s'est mis une grosse épine dans le pied pour espérer se qualifier en demi-finales de la Ligue des champions. Néanmoins, l'entraîneur croate du BVB Niko Kovac veut garder espoir : "Nous sommes conscients de la situation. Nous voulons montrer demain une tout autre équipe qu'à l'aller et gagner le match. Les miracles se produisent tout le temps, mais nous savons aussi que Barcelone n'a pas perdu un match officiel cette année". Pour cela, il a souligné l'importance en conférence de presse "d'être présent dès la première minute et de mettre les supporters de notre côté. Nous n'obtiendrons le coup de pouce dont nous avons besoin de leur part qu'avec l'envie de courir, la performance et la passion". Pour cette affiche, il ne pourra pas compter sur ses deux cadres, Marcel Sabitzer et Nico Schlotterbeck, toujours blessés. Serhou Guirassy et Karim Adeyemi seront bien présents pour tenter de créer cet exploit XXL.

À quelle heure débute Dortmund - Barcelone ?

Le coup d'envoi du quart de finale retour de la Ligue des champions opposant le Borussia Dortmund au FC Barcelone est prévu mardi 15 avril à 21h00 au Signal Iduna Park de Dortmund (Allemagne). L'Italien Maurizio Mariani sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Dortmund - Barcelone ?

Détenteur des droits TV de la Ligue des champions, Canal+Sport diffusera le match retour entre le BVB et les Blaugranas.

Comment suivre Dortmund - Barcelone en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le quart de finale retour de la Ligue des champions entre le Borussia et le Barça sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions probables de Dortmund - Barcelone ?

Dortmund : Kobel (G) - Anton, Can, Bensebaini - Ryerson, Gross, Svensson - Beier, Brandt - Adeyemi, Guirassy.

Barcelone : Szczesny (G) - Koundé, Cubarsi, I.Martinez, G.Martin - Pedri, de Jong - Yamal, F.Lopez, Raphinha - Lewandowski.

Quels sont les pronostics de Dortmund - Barcelone ?