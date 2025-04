Real Madrid - Arsenal : Mbappé inquiète à nouveau... horaire, pronos

En quart de finale retour de la Ligue des Champions, ce mercredi 16 avril, le Real Madrid, qui accueille Arsenal au Santigao-Bernabéu, aura trois but de retard.

Champion d'Europe en titre, le Real Madrid est au bord de l'implosion avant ce quart de finale retour. La semaine dernière, les protégés de Carlo Ancelotti ont été balayés à l'Emirates Stadium par Arsenal (3-0). Les Gunners ont notamment été portés par un scintillant Declan Rice, auteur d'un doublé sur coup-franc.

Favori à sa propre succession en Ligue des Champions, le Real Madrid a en plus vacillé, dimanche dernier, face à Alavés. Et s'ils sont ressortis victorieux grâce à une réalisation de Camavinga (0-1), qui sera suspendu pour ce quart de finale retour, les Merengue ont montré leur grande fragilité à l'image de Kylian Mbappé. Auteur d'une vilaine semelle sur Antonio Blanco, le capitaine de l'équipe de France a reçu le premier carton rouge de sa carrière. "La vérité, c'est que c'était un tacle assez fort, mais ce sont des choses qui arrivent dans le football. Kilian s'est excusé et c'est ce qui compte. Il n'y a pas lieu d'y donner plus d'importance", a déclaré le milieu de terrain d'Alavés.

Quelques jours après cette rencontre, ce sont Antonio Rudiger et Jude Bellingham qui ont failli en venir aux mains à l'entraînement. L'international anglais a reproché au défenseur un tacle appuyé lors d'un exercice. Le ton serait ainsi rapidement monté au point que des partenaires ont été contraints d'intervenir. Les deux comparses ont ensuite échangé un serrage de mains pour conclure cette affaire. Ces deux incidents démontrent tout de même une grande tension au sein de l'institution madrilène pour la probable dernière année sur le banc de Carlo Ancelotti.

Du côté d'Arsenal, tout est au beau fixe. Décrochés de la course au titre (2es, à 13 points de Liverpool), les Gunners ont quasiment assurés leur place sur le podium avec sept unités d'avance sur Newcastle (4e). La bande à Arteta peut ainsi mettre toutes ses forces pour décrocher une première Ligue des Champions dans l'histoire du club londonien. "De la peur? Non, je n'utiliserai pas ce mot, a avoué l'entraîneur espagnol. Du respect oui, de l'admiration, une source d'inspiration eu égard à tout ce qu'a réalisé ce grand club, mais c'est tout. On est déterminés à poursuivre notre aventure. (...) Il y a de l'excitation, nous n'avons jamais gagné la compétition et l'on peut s'en rapprocher mercredi, c'est une opportunité parfaite pour l'équipe de faire briller notre club."

Dans le cadre des quarts de finale, la Ligue des Champions offre un choc cinq étoiles : Real Madrid - Arsenal. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h00.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches de la Ligue des Champions, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Real Madrid - Arsenal. Cette affiche sera diffusée par Canal. Vous devrez donc vous brancher sur Canal +.

Pour suivre Real Madrid - Arsenal en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de rejoindre Canal +.

La composition probable des Merengue pour ce Real Madrid - Arsenal : Courtois - Vazquez, Asencio, Rüdiger, Garcia - Valverde, Tchouaméni, Bellingham - Rodrygo, Mbappé, Vinicius Junior.

La composition probable des Gunners pour ce Real Madrid - Arsenal : Raya - Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly - Odegaard, Partey, Rice - Saka, Merino, Martinelli.