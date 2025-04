"Je vais porter une prothèse" : cet ancien champion du monde est touché par un grave problème de santé

Illustre joueur des années 2000, il va devoir subir une grave opération.

C'est un fléau bien connu des footballeurs. Gianluca Zambrotta , joueur du FC Barcelone de 2006 à 2008 et surtout champion du monde avec l'Italie en 2006 , s'est exprimé dans le podcast Bsmt de Gianluca Gazzoli sur un mal dont il souffre depuis des années, le genu varum, des jambes très courbées vers l'extérieur. On peut également qualifier ce mal de pied bot ou genou bot.

"Au cours de ma carrière, je n'ai pas eu de blessures majeures. J'ai subi trois opérations sur mes ménisques internes ; actuellement, je n'en ai ni à gauche ni à droite, donc au fil du temps, mes jambes se sont arquées et aujourd'hui, je suis un modèle de laboratoire pour de nombreux chirurgiens" a-t-il expliqué.

Retraité depuis 2014, il explique que les médecins se demandent comment il fait pour marcher. "Les médecins me regardent et me demandent comment je marche". Durant le podcast, il confirme que " dans quelques années" il devra "porter une prothèse complète". "Le problème s'est aggravé avec le temps, en raison d'une exposition génétique et de l'absence de ménisques internes. J'aurais donc peut-être dû commencer à m'y attaquer plus tôt.

"Ils vont redresser mes jambes en coupant de petits morceaux d'os"

Pour y remédier définitivement, il va subir une ostéotomie , une technique chirurgicale qui consiste à réaliser une incision partielle dans un os dans le but de modifier sa forme anatomique. "Je vais bientôt me faire opérer des deux genoux. J'ai consulté trois ou quatre chirurgiens de renom dans tout le pays, et ils ne peuvent pas m'expliquer comment je peux avoir ces genoux ou comment je peux pratiquer des activités physiques comme le padel, par exemple. En gros, ils vont redresser mes jambes en coupant de petits morceaux d'os au-dessus et en dessous et en insérant des plaques pour essayer d'éviter d'avoir à me faire poser une prothèse complète maintenant, même si j'en aurai besoin dans quelques années."