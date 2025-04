Inter - Bayern : une affiche toujours indécise, un match dans le match entre deux Français en forme

Ce mercredi soir, l'Inter Milan accueillera le Bayern Munich lors du quart de finale retour de la Ligue des champions. Victorieux à l'aller (2-1), les Nerazzuri ont pourtant des bonnes raisons de se méfier de la formation munichoise.

Même si les Intéristes ont pris une grosse option avec un beau succès à l'aller (2-1), le quart de finale retour de la Ligue des champions, entre l'Inter de Milan et le Bayern de Munich est probablement le plus indécis parmi, les quatre matchs de ce début de semaine. Avec un seul but d'écart entre les deux équipes, le suspense reste total pour la confrontation, qui débutera ce mercredi, à 21 heures, du côté de Milan.

Face à un Bayern de Munich revanchard, l'Inter veut capitaliser sur son avantage pour retrouver le dernier carré, deux ans après sa finale perdue contre Manchester City. Les Bavarois, de leur côté, entendent bien faire honneur à leur rang et à leur palmarès, avec l'ambition d'atteindre une 14e demi-finale dans l'histoire de la compétition.

L'Inter méfiant face au Bayern

L'entraîneur de l'Inter, Simone Inzaghi, demeure d'ailleurs prudent malgré l'avantage acquis à l'aller. "Ce sera un match très difficile pour nous. Nous devons oublier le résultat de la semaine dernière, mais pas la performance. Ce sont des adversaires de haut niveau, nous devrons faire un grand match en termes de course, d'agressivité et d'attitude. Nous devrons essayer de jouer comme nous l'avons fait à Munich, en gardant le ballon autant que possible. Ce sera encore plus difficile au match retour, car ils mettent beaucoup de pression sur leurs adversaires".

Pour cet Inter - Bayern, le technicien pourra s'appuyer sur un trident inamovible au milieu de terrain composé de Barella, Calhanoglu et Mikhtaryan. Une stabilité qui représente une véritable force Intériste, tout comme la complémentarité entre Lautaro Martinez et Marcus Thuram en attaque. Par ailleurs, Dumfries, Zielinski, Taremi et Correa seront absents pour blessure, alors que Dimarco et Zalewski sont incertains.

Leaders en Serie A, demi-finalistes de la Coupe d'Italie et solides en Ligue des champions, les hommes d'Inzaghi surfent sur une dynamique exceptionnelle. Invaincus depuis la mi-février, ils brillent aussi bien défensivement qu'offensivement, avec un duo Martinez-Thuram redoutable. Le curseur de la confiance reste donc très élevé avant cette deuxième manche face aux Munichois.

Le Bayern Munich n'est pas en reste. Sous la houlette de Vincent Kompany, pour sa première saison à la tête de l'équipe, le club domine la Bundesliga et affiche une belle régularité. Malgré la défaite à l'aller, la forme offensive de ses cadres Kane et Olise en tête, laisse entrevoir un potentiel de retournement de situation.

Olise - Thuram, un match dans le match

Kompany se veut confiant avant ce déplacement délicat "Nous étions plus dangereux (au match aller) et nous avons eu des occasions. Je sais que l'Inter à l'extérieur, c'est difficile, mais je ne pense pas que nous devions nous avouer vaincus à cause des blessures ou de ce genre de choses. Nous aurons nos chances à Milan." L'entraîneur belge du Bayern est conscient que la tâche ne sera simple alors que l'infirmerie se remplit. Alors que Davies et Upamecano seront absents jusqu'à la fin de la saison, la blessure de Musiala a été estimée à six semaines minimum. Au rayon des bonnes nouvelles, Coman est de nouveau disponible tandis que Neuer, qui a repris l'entraînement, est encore un peu juste physiquement.

Cette affiche Inter – Bayern promet une rencontre intense et disputée. Les Nerazzuri partiront avec un léger avantage, mais le Bayern a les ressources pour renverser la vapeur. Le match sera aussi l'occasion de suivre le duel à distance entre deux internationaux français en grande forme : Marcus Thuram et Michael Olise. Les amoureux du football sont prévenus, le spectacle sera au rendez-vous à Guiseppe Meazza.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

Le match entre l'Inter de Milan et le Bayern Munich qui sera dirigé par l'arbitre slovène Slavko Vincic débutera à 21h00 ce mercredi au stade Giuseppe Meazza.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Inter Milan - Bayern Munich ?

Cette rencontre sera diffusée exclusivement sur la chaîne Canal+ Foot.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Si vous êtes abonné, Il vous sera possible de visionner le match Inter Milan - Bayern Munich via l'application MyCanal.

Les équipes probables:

Inter Milan : Sommer - Pavard, Acerbi, Bastoni - Darmian, Calhanoglu, Barella, Mkhytarian, Dimarco - Thuram, Martinez.

Bayern Munich: Urbig - Laimer, Min-Jae, Dier, Stanisic - Goretzka, Kimmich - Olise, Müller, Sané - Kane

Les différentes côtes

L'Inter de Milan qui n'a besoin que d'un match nul pour se qualifier ne sera pas favori face au Bayern chez les bookmakers.

Betclic : Inter Milan 2,68 / Nul 3,60/ Bayern 2,50.

Unibet: Inter Milan 2,68 / Nul 3,60/ Bayern 2,50.

Parions Sport : Inter Milan 2,60 / Nul 3,60/ Bayern 2,50.

Winamax: Inter Milan 2,70 / Nul 3,65/ Bayern 2,50.