Manchester United - Lyon : "Le meilleur Manchester de la saison"... pourquoi Paulo Fonseca craint les Red Devils ?

Ce jeudi soir, l'Olympique Lyonnais affronte Manchester United à Old Trafford en quarts de finale retour de la Ligue Europa. Après le match aller renversant, tout reste à faire entre les Red Devils et les Gones.

L'Olympique Lyonnais à 90 minutes d'un exploit XXL. Après avoir arraché l'égalisation au bout du temps additionnel au match aller (2-2) grâce à Rayan Cherki, les Gones retrouvent Manchester United ce jeudi soir dans le théâtre des rêves, Old Trafford. Dans l'enceinte où de grands exploits ont eu lieu, Paulo Fonseca s'attend à une rencontre très différente de l'aller : "Manchester United est une grande équipe, un grand club. C'est une équipe différente en Europa League. Je pense qu'on verra le meilleur Manchester de la saison demain : ils jouent peut-être leur saison. Je m'attends donc à une équipe très forte. Même si c'est un peu plus compliqué pour eux en championnat cette saison, en Europa League, ils ont très bien joué. Ils ont de bonnes individualités. On doit se préparer à affronter le meilleur Manchester United. Jouer à Old Trafford, c'est un avantage pour Manchester, mais c'est un privilège pour nous. On doit voir cette occasion comme une opportunité, et nous sommes privilégiés de pouvoir jouer ce match demain".

Fonseca prévient ses joueurs

À la lutte pour la qualification en Ligue des champions en championnat, l'OL et Paulo Fonseca ne s'interdisent pas de rêver en Ligue Europa. Néanmoins, l'entraîneur portugais préfère garder les pieds sur terre : "Je pense que nous devons penser uniquement au match de demain. Nous jouons ici, à Old Trafford, contre une grande équipe qui a les mêmes ambitions que nous. C'est pourquoi je suis uniquement concentré sur le prochain match. Ce sera une rencontre décisive pour la saison de United. Nous voulons bien jouer ce match et avoir la possibilité de gagner, mais nous savons que ce sera difficile. Ensuite, on verra. Nous avons plusieurs possibilités en championnat, mais aujourd'hui, il est important de se concentrer sur notre ambition. Notre ambition est de faire un gros match et d'avoir la possibilité de nous qualifier".

Deux cadres de retour

Absent au match aller, Malick Fofana devrait faire son retour dans l'effectif et apporter de la percussion pour déstabiliser l'arrière garde friable mancunienne. "Malick a repris avec le groupe ces derniers jours. Il va bien. Il n'est pas encore prêt pour jouer 90 minutes, mais c'est important d'avoir un joueur avec ses caractéristiques pour pouvoir faire basculer le match. Le plus important, c'est qu'il soit avec nous", a souligné le technicien lyonnais. De son côté, Tanner Tessmann fait également son retour dans l'effectif lyonnais, absent jeudi dernier pour raisons personnelles.

Amorim met fin au doute

Après sa bourde lors du match aller, André Onana a été visé par les critiques des supporters mancuniens. Ecarté lors de la déroute à Newcastle ce week-end, le portier camerounais sera bien titulaire contre Lyon ce soir : "Onana jouera demain. Comme entraîneur et ancien joueur, j'essaie toujours d'aider les joueurs dans ces situations. Il faut les gérer physiquement et mentalement. Il est prêt. Chaque petite décision doit être la bonne. Si Onana joue bien demain, je serai certain de moi et si ce n'est pas le cas, je dirai que j'ai pris une mauvaise décision. Je calcule tout et André a eu une semaine pour se reposer. Il n'a pas joué depuis une semaine et je pense que c'était le mieux. Je suis sûr qu'il va bien jouer. Onana a déjà montré qu'il était très fort à l'Inter".

Les Red Devils face à un immense défi

Interrogé sur l'importance de se qualifier pour aller remporter l'Europa League, synonyme de qualification directe en Ligue des champions la saison prochaine, Ruben Amorim n'a pas caché son envie de disputer la "Coupe aux grandes oreilles" : "Si vous avez la Ligue des Champions, vous savez que vous disposez d'un meilleur budget pour aligner une équipe différente la saison prochaine. Je pense que c'est quelque chose que nous découvrirons la saison prochaine. Nous devons améliorer chaque poste sur le terrain, y compris le gardien. Si notre équipe marque plus de buts et que nos attaquants sont meilleurs, nous défendrons mieux. Il arrive qu'on ait une saison où on est en sous-performance. Nous allons procéder à cette évaluation à tous les postes de l'équipe". Ce soir, le Portugais sera privé de Joshua Zirkzee, blessé pour la fin de la saison : "Joshua est forfait pour la saison. Il ne jouera plus cette saison. Nous devons le préparer pour la saison prochaine. C'est difficile pour n'importe quel joueur d'arrêter, mais c'est le football. Il doit être prêt à récupérer".

À quelle heure débute Manchester United - Lyon ?

Le coup d'envoi du quart de final retour de la Ligue Europa opposant Manchester United à l'Olympique Lyonnais est prévu jeudi 17 avril à 21h00 au stade Old Trafford de Manchester (Angleterre). Le Suisse Sandro Scharer a été retenu pour arbitrer cette rencontre.

Sur quelle chaîne regarder Manchester United - Lyon ?

Détenteur des droits TV de la Ligue Europa, Canal+ diffusera l'affiche entre les Red Devils et les Gones.

Comment suivre Manchester United - Lyon en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le quart de final retour de la Ligue Europa entre les les Mancuniens et les Lyonnais sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions probables de Manchester United - Lyon ?

Manchester United : Onana (G) - Yoro, Maguire, Mazraoui - Dalot, Ugarte, Casemiro, Dorgu - B.Fernandes, Garnacho - Hojlund.

Lyon : L.Perri (G) - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagfliafico - Matic, Tolisso - Almada, Cherki, Mikautadze - Lacazette..

