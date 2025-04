De Bruyne n'exclut pas de rester en Premier League : il est même surpris de n'avoir reçu aucune offre de City

En fin de contrat avec Manchester City, Kevin De Bruyne s'étonne d'aucune offre de prolongation de son club. Le Belge resterait ouvert à la Premier League.

Après dix ans de fidélité à Manchester City, Kévin De Bruyne se rapproche d'une fin d'histoire d'amour avec les Sky Blues. Un véritable déchirement pour le Belge, lui qui aurait voulu continuer l'aventure comme il l'a indiqué au Daily Mail : "J'ai été surpris de ne recevoir aucune proposition de la part du club, pas même une discussion. Ils ont pris cette décision, je dois l'accepter". Dans une saison difficile pour Manchester City (éliminé de la Ligue des champions en play-off et distancé en Premier League), le joueur de 33 ans reste lucide quant au contexte de sa non prolongation : "Peut-Etre qu'ils auraient fait un autre choix si l'équipe avait mieux tourné cette saison."

Le meneur belge, performant encore plusieurs fois décisif cette saison (3 buts et 7 passes décisives) veut regarder vers le haut pour son avenir : "je me sens bien, j'ai joué plus que l'an dernier, je retrouve ma forme. Je peux encore évoluer à un haut niveau", tout en ouvrant la porte à une aventure en Premier League ou à l'étranger : "je suis ouvert à tout. Il faut que cela ait du sens pour moi et ma famille."

Selon The Athletic, deux clubs de MLS ont fait par d'un intérêt concret pour le Belge : l'Inter Miami de Lionel Messi et le New York City FC.