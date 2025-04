Vinicius s'éloigne de l'Arabie Saoudite, Madrid temporise

Alors que la piste menant à l'Arabie Saoudite s'est refroidie, Vincius Junior discute d'une prolongation avec le Real Madrid, mais les négociations ne s'annoncent pas si simples.

Voir Vinicius Junior évoluer en Saudi Pro League dans un avenir proche semble de plus en plus incertain. Selon ESPN, l'attaquant brésilien du Real Madrid n'est plus autant convoité en Arabie Saoudite après le départ d'un intermédiaire important, Saad Al Lazeez, vice-président de la Saudi Pro League.

Si la piste menant au Royaume s'est considérablement refroidie, le Real Madrid a de son côté entamé des discussions pour une potentielle prolongation de son attaquant. L'offre proposée est relativement proche de son contrat actuel : 17 millions d'euros par an en plus des primes. Problème, le clan du joueur n'a pas été satisfait, proposant une contre-proposition bien au-dessus de l'offre madrilène.

Depuis, plus de son ni d'image du côté de la Casa Blanca, qui semble temporiser dans le dossier. Dans le marasme des négociations, le joueur s'est montré confiant en conférence de presse : "Je suis tranquille, j'ai un contrat jusqu'en 2027 et j'espère que l'on pourra le prolonger au plus vite car je suis heureux ici", a lâché un Vinicius qui joue aussi la montre visiblement. En tout cas, l'appel du pied du Brésilien est clair, et le Real devra sans doute faire un effort pour garder cette figure centrale du projet madrilène, qui affiche 20 buts en 46 matches toutes compétitons confondues cette saison.