Inter Milan - Milan AC : face aux Nerazzurri en quête du triplé, le match de la saison pour les Rossoneri

Après un match nul à l'aller (1-1), l'Inter Milan et le Milan AC se retrouvent ce mercredi soir en demi-finales retour de la Coupe d'Italie. Un match charnière pour les deux clubs milanais en cette fin de saison.

Après le match aller où ils sont restés dos-à-dos, l'Inter Milan et le Milan AC se retrouvent ce mercredi soir à Giuseppe Meazza pour discuter la demi-finale retour de la Coupe d'Italie. Une affiche de prestige dans un contexte très particulier. Ce lundi, le Pape François est décédé, provoquant le report de nombreuses rencontres. Si des matchs de Serie A n'auront pas lieu ce week-end en raison des obsèques prévues ce samedi, le match entre les deux clubs milanais va bien être disputé. Dans un calendrier surchargé, les Nerazzurri ont un match à disputer tous les trois jours, au moins jusqu'au 11 mai. Encore en lice pour le titre en championnat, en Ligue des champions et en Coupe d'Italie, les Intéristes sont en quête d'un nouveau triplé depuis 2010. Ce soir, les joueurs de Simone Inzaghi ont la possibilité d'éliminer leur voisin et éternel rival pour retrouver sûrement Bologne, vainqueur à Empoli à l'aller (0-3).

Le moment ou jamais pour Sergio Conceição

9e de Serie A, le Milan AC vit une saison contrastée et compliquée. Malgré le sacre en Supercoupe d'Italie, les Rossoneri peinent à performer en championnat. S'il peuvent se qualifier pour la Ligue Europa en cas de titre, les joueurs de Sergio Conceição pourraient sauver un exercice 2024-2025 renversant. Après avoir changé d'entraîneur en cours de saison, le Milan AC traverse une crise de résultats qui pourrait mettre fin au mandat de l'entraîneur portugais. Malgré son statut et les rumeurs d'un départ en fin de saison, le technicien reste ambitieux comme il l'a confirmé en conférence de presse : "Nous voulons gagner la Coupe d'Italie et offrir ce trophée aux fans, a déclaré l'entraîneur des Rossoneri. Les grands clubs essaient d'aller jusqu'au bout dans toutes les compétitions. Pour nous, c'est un match fondamental. Nous devons faire un grand match, être compétitifs". Nul doute pour conclure que ce soir, le Milan AC dispute le match de sa saison. Pour l'occasion, Ruben Loftus-Cheek et Kyle Walker seront de retour.

À quelle heure débute Inter Milan - Milan AC ?

Le coup d'envoi de la demi-finale retour de la Coupe d'Italie opposant l'Inter Milan au Milan AC est prévu mercredi 23 avril à 21h00 au stade Giuseppe Meazza de Milan. Daniele Doveri sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Inter Milan - Milan AC ?

Détenteur des droits TV de la Coupe d'Italie, L'Equipe Live Foot diffusera l'affiche retour des demi-finales entre les Nerazzurri et les Rosssoneri.

Comment suivre Inter Milan - Milan AC en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la demi-finale retour de la Coupe d'Italie entre les deux clubs milanais sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur La Chaîne L'Equipe.

Quelles sont les compositions probables d'Inter Milan - Milan AC ?

Inter Milan : Sommer (G) - Bisseck, De Vrij, Bastoni - Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Augusto - Taremi, L.Martinez.

Milan AC : Maignan (G) - Tomori, Gabbia, Pavlovic - Jimenez, Fofana, Reijnders, T.Hernandez - Pulisic, Abraham, R.Leao.

Quels sont les pronostics d'Inter Milan - Milan AC ?