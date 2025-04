Il veut revenir au Barça, mais Joan Laporta ne lui pardonne pas sa trahison

Performant dans soin club, ce joueur rêve d'un retour au FC Barcelone. Problème, Joan Laporta n'est pas de cet avis, ne digérant pas son départ précoce il y a quelques années.

Un temps en recul d'attractivité, le Barça d'Hansi-Flick fait à nouveau rêver, notamment certains joueurs passés par la Masia. C'est notamment le cas de Xavi Simons. Le Néerlandais de 22 ans (9 buts et 5 passes décisives en Bundesliga cette saison), veut donner une nouvelle dynamique à sa carrière et lorgne sur un club plus prestigieux. C'est pourquoi l'ex joueur de la Masia aimerait faire son retour dans le club qui l'a vu éclore. Pourtant, malgré sa belle saison avec Leipzig et l'intérêt de Manchester City ou encore Liverpool, le club blaugrana devrait lui fermer la porte au nez.

En cause, le départ du jeune joueur, de 16 ans à l'époque, pour le PSG en 2019. Un départ que Joan Laporta et Deco n'ont pas digéré. Le choix de la jeune pépite avait même été vu comme une trahison, Xavi Simons cédant à l'époque au contrat doré offert par Nasser Al-Khelaifi, reléguant la fidélité au club blaugrana au second plan. "Ici, on ne pardonne pas ce genre de départ, même si le joueur est devenu une star", aurait même glissé un dirigeant du club.

Vu comme un "traître" en Catalogne, Xavi Simons devrait avoir du mal à faire changer la position du FC Barcelone. Même si le joueur affiche une forme étincelante en Bundesliga et possède des qualités offensives indéniables, rien ne sera entrepris pour un potentiel transfert. Sans compter que la somme demandée par le RB Leipzig est conséquente : 80 millions d'euros, un montant jugée trop haut par la direction catalane. Dans ce contexte, le point de chute du Néerlandais pourrait se trouver en Premier League, en Angleterre.