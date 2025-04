Un gardien de but de légende meurt d'une pneumonie

Figure emblématique du football argentin, le gardien de but Hugo Gatti s'est éteint à 80 ans. "El Loco" a marqué par son audace, sur et en dehors du terrain.

Le football argentin vient de perdre l'une de ses légendes les plus emblématiques. Hugo Gatti, gardien de but mythique surnommé "El Loco" pour son panache et son grain de folie, s'est éteint à 80 ans dimanche dernier, des suites d'une pneumonie. Alors qu'il avait entamé sa carrière à River Plate, le gardien fantasque s'était réellement fait connaître à Boca Juniors, là où il a construit sa légende.

Son style de jeu, révolutionnaire à l'époque pour un gardien, était plein d'audace : des sorties loin de sa ligne de but, des dribbles risqués à la relance... Gatti suscitait à la fois l'admiration et la critique pour ses folies. Il portera le maillot du mythique club argentin jusqu'à ses 44 ans, en y devenant une véritable icône. International à 18 reprises, Gatti a connu des désillusions avec l'Albiceleste, notamment pour des blessures récurrentes, brisant ses rêves de Mondial. Il manquait ainsi les Coupes du monde de 1978 et 1986, alors qu'il avait une place de titulaire dans la cage de l'Argentine.

En dehors des terrains, "El Loco" était un personnage haut en couleur. Provocateur assumé, ses sorties médiatiques choquantes l'ont aussi rendu célèbre, tout autant que ses tenues extravagantes qu'il portait les jours de match. Gatti est devenu le symbole d'un football décomplexé, entre la passion et l'indiscipline.