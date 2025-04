Ancelotti : "Mon rêve était de coacher Liverpool mais maintenant je suis supporter de..."

Carlo Ancelotti, coach du Real Madrid, a confié avoir longtemps rêvé d'entraîner Liverpool. Mais depuis son passage dans un autre club, il s'est converti en véritable supporter.

"Mon rêve était d'entraîner Liverpool mais je me suis retrouvé à Everton. J'ai vécu cette rivalité et maintenant je suis devenu un véritable supporter d'Everton", a révélé sans détour Carlo Ancelotti au micro du podcast suisse Larmandillo cette semaine. Un aveu sincère d'un coach qui a marqué le football anglais par son passage à Chelsea et chez les "Toffes", qu'il explique facilement : "Je voulais entraîner Liverpool à cause de l'atmosphère absolument unique d'Anfield".

Si le coach transalpin souhaitait rejoindre le banc des Reds, il a finalement atterri chez le voisin et rival historique, Everton, en 2019. Et malgré cela, Ancelotti est rapidement tombé amoureux de "l'autre" club de Liverpool : "Je suis devenu un Toffee. J'ai adoré l'ambiance là-bas, il y une telle passion autour de l'équipe. Quand tu vis ce derby, tu comprends tout de la ferveur qui anime cette ville. J'ai beaucoup aimé cette expérience, j'y ai vécu des émotions fortes. J'y ai découvert une autre manière de vibrer pour le football".

En un an et demi sur le banc d'Everton, Ancelotti a laissé une trace de son passage. Il a notamment offert au club sa première victoire à Anfields depuis 1999. Un exploit qui avait été largement salué par les supporters. Plus largement, l'expérience d'Ancelotti en Premier League est une réussite. Sur le banc de Chelsea, il avait notamment remporté une Premier League et une FA Cup.