"C'est un scandale" : la polémique autour de Stassin, double buteur dans le derby rhodanien

Auteur d'un doublé pour Saint-Etienne face à Lyon, Stassin a offert la victoire à son équipe alors qu'il avait échappé à une expulsion qui semblait évidente.

Dans le derby rhodanien remporté par Saint-Etienne face à Lyon (2-1) dimanche soir, un homme s'est distingué en signant un doublé, offrant la victoire aux Verts, Lucas Stassin. L'attaquant Belge de 20 ans, désigné homme du match, a porté son total à 11 réalisations en 2025, soit le troisième buteur de Ligue 1 sur cette période derrière Ousmane Dembélé et Mika Biereth.

Mais l'exploit sportif du stéphanois a rapidement été éclipsé par une polémique, celle autour de sa non expulsion à la 23e minute après un tacle violent sur Corentin Tolisso, qui a dû sortir sur civière. Sur cette faute, François Letexier avait sorti un carton rouge à Stassin avant que la VAR ne le reprenne pour réduire la sanction à un simple carton jaune. Un choix fort de conséquence puisque c'est l'attaquant belge qui signera le but de la victoire pour Saint-Etienne une quarantaine de minutes plus tard.

Dans le camp lyonnais, la pilule est difficile à avaler. John Textor a fulminé : "C'est un des cartons rouges les plus évidents que je n'ai jamais vu. C'est insensé de l'annuler". Une colère partagée par Jorge Maciel, coach adjoint lyonnais : "C'est frustrant, on désigne Stassin homme du match alors qu'il aurait dû être exclu après 23 minutes. C'est absurde." Le directeur technique de l'OL, Mathieu Louis-Jean va plus loin, "C'est un scandale. On perd un joueur sans savoir pour combien de temps alors que le fautif reste sur le terrain et marque. La VAR et l'arbitre ont été catastrophiques".