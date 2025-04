Nouvelle statistique accablante pour Mbappé : "Quand il ne joue pas..."

À chaque absence de Kylian Mbappé cette saison, le Real Madrid n'a jamais connu la défaite. Un paradoxe qui renforce le débat autour du Tricolore.

Kylian Mbappé n'en finit plus d'alimenter les discussions autour de ses performances. Auteur de 32 buts en 49 matches, le bilan comptable des réalisations du Français est largement au vert. Repositionné dans l'axe sous Ancelotti, le Français, qui signe sa première saison au Real Madrid, est encore en phase adaptation.

Une statistique interpelle, sans Mbappé aligné, le Real Madrid ne perd jamais. Cette saison, l'attaquant a manqué cinq matches - deux sur blessure, deux par choix d'Ancelotti et un sur suspension. Bilan, trois victoires, deux nuls et zéro défaite. Les succès madrilènes sans Mbappé étaient importants : deux victoires en Coupe du Roi contre Leganés (3-2) et la Real Sociedad (1-0) et un succès important face à Bilbao (1-0). Un signe qui montre la capacité de la Casa Blanca à trouver des solutions collectives malgré l'absence de leur buteur en série.

À 26 ans, le Français va avoir encore l'opportunité de se montrer décisif alors que le Real Madrid entre dans le sprint final pour le titre en Liga et aura une finale de Coupe du Roi à jouer face au FC Barcelone.