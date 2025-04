Flick tape du poing sur la table concernant trois joueurs mécontents

Le coach du FC Barcelone, Hansi Flick, a publiquement recadré certains de ses joueurs après la victoire face au Celta Vigo samedi dernier.

Malgré la victoire face au Celta Vigo samedi dernier (4-3), certains joueurs n'ont pas hésité à exprimer leur mécontentement à l'issue du match. Ansu Fati, incertain de rester en Catalogne la saison prochaine, a laissé exploser sa frustration en jetant son chasuble au sol avant de frapper une glaçière. Un geste bien mal vu par le staff et certains de ses coéquipiers et qui pourrait le pousser un peu plus vers la porte de sortie. Le FC Barcelone travaillerait pour un départ dès cet été. L'autre joueur dans le viseur, Héctor Fort, a quitté le terrain sans saluer son entraîneur, frustré de son faible temps de jeu. Cela n'a pas échappé à Hansi Flick qui pourrait le pousser à un prêt la saison prochaine pour s'aguerrir. Enfin, le troisième cas est moins grave, celui de Ferran Torres. L'Espagnol, remplacé à l'heure de jeu, a lui aussi été rappelé à l'ordre après des signes d'énervements.

Trois joueurs dans le collimateur d'Hansi Flick, qui en a profité pour aborder le sujet en conférence de presse : "Je ne comprends pas leur réaction. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Pour moi, il faut accepter les choix faits. Nous sommes revenus dans ce match et avons gagné, c'était un retournement de situation qu'il fallait célébrer. C'est cela qui était important, pas la réaction après la réaction après la rencontre".

Alors que le FC Barcelone est toujours en lice pour un triplé Liga, Ligue des champions et Coupe du Roi, Hansi Flick veut s'appuyer sur un groupe solide et discipliné. Recadrés par leur entraîneur, Ansu Fati et Hector Fort pourraient avoir perdu de la crédibilité pour un futur sportif au Barça.