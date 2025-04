Gros changement de règle en Ligue des champions : l'UEFA discute d'une révolution

L'UEFA prépare une véritable révolution avec des réformes majeures, qui pourraient bouleverser la plus belles des compétitions européennes.

La Ligue des champions pourrait-elle changer de visage ? L'UEFA planche sur plusieurs modifications radicales pour le format de la saison prochaine, à en croire le média allemand Sport-Bild. Différentes idées feraient ainsi leurs chemins, dont une particulièrement marquante : la suppression pure et simple de la prolongation lors des rencontres à élimination directe.

En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, les deux équipes iraient alors directement aux tirs au but sans passer par la prolongation et ses 30 minutes supplémentaires. Derrière cette petite révolution, l'objectif est de préserver la fraîcheur des joueurs qui s'attellent déjà à un calendrier chargé avec la multiplication des matches et des compétitions.

Aleksander Ceferin, le patron de l'UEFA, dispose aussi d'autres pistes évoquées concernant l'importance de la phase de ligue de cette Ligue des Champions. L'UEFA souhaiterait accorder un avantage plus fort aux huit premières équipes de cette phase avec une réception automatique lors des quarts de finale et des demi-finales, jusqu'ici attribuée par tirage au sort.

Aussi, l'Union européenne des Associations de Football envisagerait de repousser les duels entre clubs d'un même pays à partir des quarts de finale et non plus à partir des huitièmes. L'UEFA prend actuellement la température auprès des clubs alors que la commission de la Ligue des champions doit examiner l'ensemble du dossier le 30 mai.