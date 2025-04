Wanda Nara a une nouvelle conquête, et c'est encore un attaquant

Revoilà Wanda Nara. À peine séparée du chanteur argentin L-Gante, l'ancienne compagne (et agent) de Mauro Icardi est à nouveau au coeur d'une rumeur amoureuse avec un footballeur.

Nouvel épisode dans la saga des chroniques amoureuses de Wanda Nara. Après avoir tourné la page de sa relation avec L-Gante, chanteur argentin célèbre, l'ex de Mauro Icardi aurait conquis le coeur d'un nouvel homme, et ce serait encore un footballeur à en croire l'émission Intrusos. L'homme en question serait un attaquant mexicain : Daniel Guzman Jr. Les enquêteurs de l'émission ont notamment trouvé des indices sur Instagram, avec des "likes réciproques" et des "commentaires complices". Des proches de l'Argentine auraient même glissé "qu'il lui écrit des 'je t'aime' en public".

La très médiatique Wanda Nara, qui a plusieurs fois défrayé la chronique du foot, entre business et people, a vu récemment Mauro Icardi reprendre contact avec ses filles après des mois de procédures judiciaires pour leur divorce. Elle n'aurait pas non plus fermé la porte à un rabibochage avec le footballeur argentin : "Dans la vie on ne sait jamais... Il ne faut jamais dire jamais".

Ce nouveau chapitre amoureux n'est pas la seule actu pour Wanda Nara, qui travaillerait actuellement sur une série sur sa propre vie. Showgirl, présentatrice de télévision, mannequin et agent de footballeurs, elle participerait à son financement et prendrait part à la supervision du scénario. Par ailleurs, certains acteurs auraient déjà été contactés comme Benjamin Rojas pour incarner Mauro Icardi et Facundo Arana pour le rôle de Maxi Lopez. Quel acteur pour le futur rôle de Daniel Guzman Jr ?