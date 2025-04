Peur aux Maldives pour cette légende du foot, hospitalisée d'urgence en pleines vacances

L'ancien international italien a été victime d'un malaise en vacances avec sa famille. Il a été rapatrié en Italie pour des examens complémentaires.

Un séjour paradisiaque aux Maldives qui se transforme en cauchemar. Christian Vieiri, ex international italien, buteur de légende, a été hospitalisé en urgence et rapatrié en Italie cette semaine, après avoir été pris par de violentes douleurs thoraciques lors de ses vacances. L'ancien footballeur de 51 ans était accompagné de sa femme Costanza Caracciolo et de ses deux filles Stella et Isabel au moment des faits.

Vieiri a alors été conduit en urgence à l'hôpital local. Rapidement pris en charge, l'Italien est aujourd'hui hors de danger. Il a d'ailleurs tenu à rassurer sur son état de santé, non sans humour sur les réseaux : "Tout le monde me demande comment je vais. Je suis parti d'Italie avec de la toux et quelques douleurs articulaires. J'ai pris un antidouleur en pensant que ça passerait, mais cela a fait l'effet inverse, la toux a empiré", a-t-il indiqué sur Instagram en postant une photo de lui avec un masque respiratoire. Une image reprise par plusieurs médias transalpins ce jeudi.

© Capture Il Giorno

Le docteur sur place lui a diagnostiqué un problème au niveau du poumon gauche, une sorte de "petit sifflement". L'ancien footballeur a donc immédiatement été placé sous antibiotiques et prié de rentrer se reposer chez lui, à Milan : "Cela fait trois jours que je prend l'antibiotique, j'ai encore de la toux. Vacances terminées pour moi, plage un ou deux jours puis retour à la maison. On se voit à Milan !", a encore écrit Vieri sur les réseaux sociaux. Totalement hors de danger, Christian Vieiri a confié devoir faire de nouveaux examens médicaux en Italie.

Christian Vieri, bien qu'à la retraite, dispose encore d'une forte place dans le cœur du public italien. À l'annonce de la nouvelle, un hashtag #ForzaBobo s'était répandu rapidement sur les réseaux sociaux. L'occasion pour les supporters d'afficher ses plus beaux buts avec la Lazio, l'Inter ou encore en sélection avec la Squaddra Azzura.