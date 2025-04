En vacances en Grèce, Ronaldo laisse un pourboire incroyable au personnel

La star portugaise a laissé un souvenir impérissable de son passage à un hôtel grec, en laissant un pourboire pharaonique.

Alors que Cristiano Ronaldo, joueur le mieux payé actuellement du championnat saoudien, est sur le point de signer un nouveau contrat délirant, celui ci voit une anecdote le concernant refaire surface. En 2018, quelques semaines après l'élimination du Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde en Russie, la star portugaise avait choisi la Grèce pour se ressourcer à l'aube d'une nouvelle saison.

Avec sa compagne Georgina Rodriguez et certains membres de sa famille, il avait alors choisi de passer dix jours dans un palace, le "Costa Navarino", dans le Péloponnèse. CR7, qui aurait grandement apprécié la discrétion et la qualité du service, a souhaité remercier les employés de manière exceptionnelle en laissant un pourboire à chacun à hauteur de 2000 euros soit 20 000 euros au total.

Un geste unique qui a fait date au sein de l'établissement : "Ce fut un honneur et une expérience incroyable de s'occuper de Cristiano Ronaldo et de sa famille. Un immense merci à Cristiano d'avoir fait partie de notre histoire", a salué le staff sur les réseaux, ému. Un geste symbolique qui montre à quel point le quintuple vainqueur du Ballon d'Or Cristiano Ronaldo peut se montrer proche des personnes qui l'entourent au quotidien.

Le Portugais avait aussi fait preuve d'une grande générosité en 2011 lorsqu'il avait vendu son soulier d'or aux enchères pour 1,3 millions d'euros. Une somme colossale qu'il avait alors reversée à une association pour la construction d'écoles dans la bande de Gaza selon The Sun. En 2015, Ronaldo avait d'ailleurs été désigné sportif le plus généreux du monde par l'association américaine Do Something. Plus récemment, en 2023, CR7 avait envoyé des avions de secours pour aider les populations touchées par un séisme en Turquie et en Syrie. Une aide humanitaire qui avoisinait les 350 000 euros.

Le Portugais sait aussi se montrer généreux avec sa famille. L'année dernière, il a offert un cadeau tout à fait exceptionnel à sa mère : une Porsche Macan S. Tout un symbole tant Cristiano Ronaldo a grandi dans un milieu modeste et humble, à Madère.