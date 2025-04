"Le meilleur gardien que nous ayons jamais eu"

Après la solide victoire de l'Atlético Madrid face à Vallecano, Diego Simeone s'est montré dithyrambique concernant son gardien de but.

Après la probante victoire de l'Atlético Madrid face au Rayo Vallecano hier soir (3-0), l'expressif Diego Simeone en a profité pour rendre hommage à ses cadres, dont son gardien Jan Oblak. Le portier slovène, auteur de plusieurs parades décisives, a réalisé un match plein, signant par la même occasion un clean sheet. Une nouvelle belle prestation qui ne passe pas inaperçue chez son coach, qui n'a pas manqué de l'encenser en conférence de presse : "Oblak est le meilleur gardien que nous ayons eu depuis mon arrivée. Il rivalise avec les plus grands, si ce n'est le meilleur".

En vu du trophée Zamora, qui récompense le gardien de but le plus efficace en Liga, Jan Oblak se positionne en favori selon son entraîneur : "J'espère qu'il remportera encore le trophée Zamora, ce serait mérité". Il faut dire que son gardien est un habitué de cette récompense individuelle. Oblak a déjà remporté le trophée Zamora à cinq reprises, durant quatre années consécutives, de 2015 à 2019, puis lors de la saison 2020-2021, faisant de lui le joueur l'ayant le plus remporté dans l'histoire, à égalité avec Antoni Ramallets et Victor Valdes.

Lors de cette même conférence de presse, le technicien argentin s'est aussi réjoui de l'intensité déployée par ses hommes, notamment l'Argentin Julian Alvarez, dont "la mentalité et l'envie de gagner" font la différence selon le staff. Il faut dire que les Colchoneros ont réalisé un match collectif plein, marqué par une excellente entame de match : "Nous avons commencé très fort. Le premier but nous a permis de prendre confiance pour nous procurer de nombreuses occasions. Le 2-0 nous a ensuite soulagé".

Le coach argentin n'a pas manqué d'avoir un petit mot pour Antoine Griezmann dont l'entrée a été remarquée : "l'entrée de Griezmann a été décisive. Il a trouvé la bonne passe pour faire basculer le match", analyse Diego Simeone. Les Colchoneros, décrochés de la course au titre, sont troisièmes avec six points d'avance sur l'Athletic Bilbao, 4e.