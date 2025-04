"Il ne cause que des problèmes au Barça" : la disgrâce

Annoncé comme une pépite lors de son arrivée au FC Barcelone, ce joueur ne s'est jamais imposé, ni sous Xavi, ni sous Hansi Flick.

Alors qu'il était annoncé comme un véritable prodige lors de son arrivée au Barça, il n'a fait que décevoir. Le joueur formé au Racing de Santander n'a jamais réussi à trouver sa place au sein des Blaugrana. Une vraie déception en Catalogne. Dès son arrivée, le premier à faire preuve de prudence a été Xavi. L'ex entraîneur du FC Barcelone n'avait jamais caché sa réserve quant à la capacité du jeune milieu à s'imposer au plus haut niveau, notamment dû à un manque de maturité physique et mentale. Malgré l'attente autour du joueur, le coach espagnol avait choisi de le laisser retrait, une gestion qui avait été vivement critiquée à l'époque.

Pablo Torre n'a pas fait mieux par la suite. Avec l'arrivée d'Hansi-Filck sur le banc des Catalans, certains supporters s'attendaient enfin à voir le petit prodige gagner du temps de jeu. Seulement, dans la lignée de son prédécesseur, le coach allemand ne l'intègre même pas dans le groupe pro lors de la pré saison.

Rapidement, Pablo Torre a été poussé vers la sortie. C'est pourquoi le jeune Espagnol est parti en prêt à Gérone pour une saison (2023-2024), une année où il a gagné de l'expérience. Il reste cependant en dehors des plans de son coach pour 2024-2025.

Le cas de Pablo Torre est aujourd'hui au point de non retour. Il n'a disputé qu'une poignée de minutes cette saison sans réelle progression. Au sein de la direction du Barça, on considère désormais ce transfert comme un échec, tout en cherchant une porte de sortie pour l'Espagnol, en prêt ou même une résiliation de contrat : "Pablo n'a pas répondu aux attentes. Ce n'est pas une question de talent mais d'attitude et d'adaptation. Nous avons besoin de joueurs prêts à se battre pour le maillot. Il ne cause que des problèmes", aurait confié un membre de l'encadrement.