Flick ne le laissera pas jouer ne serait-ce qu'une minute de plus

Relégué au statut de remplaçant sous Hansi-Fick, ce joueur formé à la Masia ne rejouera plus de la saison avant son départ.

L'histoire d'Inaki Pena avec le FC Barcelone est sur le point de toucher à sa fin dans la discrétion la plus totale. Alors que les hommes d'Hansi-Fick entrent dans le sprint final de leur saison avec la finale de Coupe du Roi face au Real Madrid et la demi-finale de Ligue des champions contre l'Inter, le coach en a profité pour faire tourner son effectif face à Majorque (victoire 1-0). Ainsi, des hommes en manque de temps de jeu ont démarré titulaires comme Hector Fort, au poste de latéral gauche, ou Ansu Fati en attaque. Mais un nom est bien resté sur le banc des Catalans, celui d'Inaki Pena. Le gardien semble désormais totalement écarté de la rotation.

En effet, depuis que Wojciech Szczesny s'est imposé dans la cage des Blaugrana, l'ancien pensionnaire de la Masia, qu'il avait rejoint enfant après des débuts dans l'équipe junior de Villareal, n'a plus qu'été relégué au second voire au troisième plan. Un statut de figurant qui devrait d'ailleurs se renforcer avec le retour de blessure du capitaine Marc-André ter Stegen. En cause, Flick n'aurait pas apprécié l'attitude d'Inaki Pena face à sa mise en concurrence.

Certains membres du staff glissent qu'Hansi Flick ne compte plus sur le portier espagnol et, sauf gros retournement de situation, il ne rejouera plus d'ici la fin de saison. Le gardien de 25 ans, qui dispose encore d'une année de contrat, devrait être poussé vers la sortie à l'issue de la saison, c'est en tout cas la volonté de Joan Laporta et de Deco, responsable du recrutement, qui en demanderaient 10 millions d'euros.