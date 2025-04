Alerte au PSG ! Le "talent du siècle" est de retour à Arsenal

A l'approche de la demi-finale qui l'oppose au PSG, Arsenal enregistre le retour en forme d'un joueur au potentiel monstre.

Alors que le PSG et Arsenal vont se disputer une brulante demi-finale de Ligue des champions ce mardi 29 avril , "le talent du siècle" annoncé par Jurgen Klopp revient sur le devant de la scène. Et pour cause, ce joueur reste sur deux buts sur ses trois derniers matches, dont une réalisation face au Real Madrid. Ce joueur, c'est Gabriel Martinelli. Le Brésilien, de retour en forme, s'était révélé en 2019 lors d'une demi-finale de Carabao Cup face à Liverpool alors qu'il n'avait que 18 ans. Lors de son arrivée chez les Gunners, le joueur était inconnu au bataillon en provenance d'Ituano, un club brésilien, mais avait déjà tout d'un futur crack.

Après une arrivée tonitruante à Londres, Martinelli a connu des hauts et des bas, entre une concurrence dense et des blessures à répétitions. C'est en 2022-2023 qu'il réalise sa meilleure saison (15 buts, 6 passes décisives) avant deux exercices en demi-teinte, avec 6 et 7 réalisations par saison. Un départ dès cet été avait même été évoqué par la direction d'Arsenal sans pour autant qu'une porte de sortie concrète se soit clairement ouverte.

Depuis son retour de blessure début mars, le Brésilien est monté en puissance. Buteur face à Madrid en Ligue des champions, il a enchaîné avec une réalisation face à Ipswitch. Titulaire durant toute l'opposition face à Crystal Palace mercredi dernier, l'attaquant n'a pas trouvé le chemin des filets mais a été dans le tempo de son équipe, particulièrement vif dans ses initiatives. Le coach d'Arsenal Mikel Arteta s'est montré enthousiaste sur la forme de son attaquant : "Il est dans une très bonne dynamique en ce moment, plein de confiance. Il est vif, tranchant, et il se projette dans des zones dangereuses avec un excellent timing, c'est très bon signe."

Le PSG, qui reste sur sa première défaite de la saison en Ligue 1 (face à Nice 1-3), va devoir se montrer, à l'inverse de son quart de finale à Aston Villa, costaud en défense. Une deuxième finale de Ligue des champions de l'histoire du club parisien est à la clé après celle de 2020.