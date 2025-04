L'immense inquiétude pour l'avenir du FC Porto

Quatrième de Liga Portugal et distancé à 13 points du Sporting, leader, Porto fait face à de grosses difficultés.

"Si Porto n'a plus les moyens de recruter, le club va traverser une longue période sans rien gagner", c'est le constat froid de José Manuel Freitas, commentateur pour CMTV, une chaîne portugaise. En cause, Porto afficherait une dette absolument immense : plus de 250 millions d'euros selon le rapport financier annuel du club (chiffres de 2023). Les Dragons ont par ailleurs été sanctionné par l'UEFA dans le cadre du fair-play financier.

Un temps champion du scouting et de l'achat revente de jeunes joueurs, Porto ne parvient plus à conserver ses talents, challengé par ses concurrents. A titre de comparaison sur les deux dernières saisons, Porto n'a dépensé qu'à peine 100 millions d'euros, soit moins que ses concurrents : Lisbonne (plus de 120 millions d'euros) ou Benfica (172 millions d'euros), selon Transfermrkt. "Porto va s'enliser s'il ne peut plus investir", Freitas alerte sur de potentielles difficultés sportives, liées avec la santé économique du club, qui ont déjà commencé.

Porto est en effet sportivement dans le dur cette saison. Seulement quatrième de Liga NOS et complètement décroché de la course au titre (13 points d'écart avec le leader, le Sporting), Porto est en panne. Offensivement, les Dragons n'affichent que 57 buts marqués contre 83 pour Lisbonne ou encore 80 pour le Benfica, tout un symbole d'un club qui se cherche, en difficulté, sur et en dehors du terrain. Une saison qui contraste totalement avec l'histoire immense du club. Porto, c'est 30 titres de champion de Ligue portugaise et deux Ligue des champions (en 1987 et 2004).