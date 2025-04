Pour payer ses visites au casino, cette star du foot a emprunté de l'argent à un criminel

Un ex international belge a reconnu avoir emprunté une somme colossale à un criminel pour financer ses soirées au casino.

Une ex star du football est au coeur d'une sombre affaire autour de fréquentations pour le moins douteuses, sur fond de dettes après des escapades salées au casino. Sur le papier, l'affaire autour de cet ex international semble peu enviable. Selon le quotidien belge Het Laatste Nieuws, qui a publié une enquête sur l'affaire, l'ancienne star de la Roma, Radja Nainggolan, aurait emprunté plus de 100 000 euros à un criminel connu, Nasr-Eddine Sekkaki, qui compte la bagatelle de 30 condamnations dans son casier judiciaire.

Le Belge, après un divorce et des comptes bancaires bloqués, aurait des difficultés économiques, c'est pourquoi il aurait sollicité quelques relations pour cet emprunt colossal à six chiffres. Au total, ce sont 100 000 euros remis en cash par Sekkaki, lissés sur plusieurs mois. Un emprunt petit à petit remboursé au compte de la mère du criminel sous la mention d'"investissements et construction" histoire de brouiller les pistes. Un montant important que le Belge a dépensé facilement. Il faut dire que Nainggolan a un toujours eu un train de vie fastueux, d'autant plus que l'ex milieu de terrain de Serie A est un passionné de casino, une bonne partie du montant se serait d'ailleurs envolé là bas.

Si le Diable Rouge assure qu'il ne s'agit "que d'un service amical" en période difficile, les enquêteurs soupçonneraient un potentiel blanchiment d'argent. Nasr-Eddine Sekkaki a été libéré sous condition. Il lui est notamment interdit d'approcher le footballeur. L'enquête suit son cours alors qu'une conversation sur "10 kilos" entre le criminel et un autre homme a été interceptée dans une voiture quelques mois plutôt. Cependant, rien ne permet de faire un lien entre Nainggolan et le sujet de cette discussion à ce stade de l'enquête.