José Mourinho pourrait déjà quitter la Turquie et entraîner ce club mythique

Le célèbre coach portugais serait sur le départ de la Turquie pour rejoindre ce club qui entre dans une nouvelle ère.

Après être passé sur le banc de 11 clubs au cours de sa carrière, José Mourinho serait annoncé sur le départ de Fenerbahçe pour rejoindre un club mythique. Le coach portugais aux deux Ligue des champions (2004 avec Porto puis 2010 avec l'Inter) pourrait se laisser tenter de rejoindre un championnat inédit, en prenant place sur le banc des Glasgow Rangers.

Actuellement deuxième du championnat écossais derrière le rival historique le Celtic, Glasgow est sur le point d'entamer un nouveau chapitre de son histoire avec l'arrivée annoncée proche de nouveaux propriétaires, et pas des moindres, 49ers Enterprises. Il se pourrait alors que la nouvelle direction planche sur un entraîneur de renom comme l'a expliqué Kris Boyd, icône du club, pour The Sun : "Mon instinct me dit que la direction va miser sur un entraîneur de prestige pour ouvrir un nouveau chapitre."

Ces nouveaux investisseurs américains auraient beaucoup d'ambition : retrouver le leadership dans le championnat écossais et se placer sur le devant de la scène européenne. Pour cela, le club voudrait moderniser sa gestion avec un coach polyvalent comme l'explique Boyd : "Le futur entraîneur aura un rôle de head coach, plus qu'un manager à l'ancienne. Le modèle évolue et le club s'inscrit dans cette dynamique."

En ce sens, deux profils ressortent : Steven Gerrard et José Mourinho. Le premier, déjà passé par le club entre 2018 et 2021, avait conduit les Rangers vers un titre national avec une invincibilité sur la saison. L'Anglais, qui connaît déjà bien la maison, est toujours très bien perçu par les supporters et pourrait faire figure de candidat crédible, en plus de celui du "Special One", qui pourrait permettre au club de basculer sur un rayonnement international plus fort avec sa grande expérience du très haut niveau. Le coach portugais pourrait ainsi tenter d'aller décrocher, pourquoi pas, un neuvième titre national dans un cinquième pays différent.