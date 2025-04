Arsenal - PSG : cette statistique très inquiétante pour Paris avant sa demi-finale

Le PSG se déplace à Arsenal ce mardi à l'occasion de la demi-finale aller de la Ligue des champions avec des statistiques qui peuvent inquiéter.

Comme le PSG, Arsenal est toujours à la quête d'un premier sacre en Ligue des champions. Et cela faisait un certain moment que les Gunners ne s'étaient pas autant rapprochés du but. Les Londoniens n'étaient plus parvenus à atteindre le dernier carré de la compétition depuis la saison 2008/2009. Pire encore, ils n'ont pas atteint la finale depuis 2006 soit près de 20 ans. Mais les Gunners ont les clés en main pour soigner cette anomalie. Ils sont invaincus face au PSG sur les cinq dernières confrontations entre les deux formations (2v, 3n). De plus, Arsenal ne s'est jamais fait éliminé par un club français en phase à élimination directe d'une compétition européenne.

Ce ne sont pas forcément des signes encourageants pour le PSG qui vient d'essuyer sa première défaite de la saison en Ligue 1 face à Nice (1-3) en préparation de ce rendez-vous. Cette saison, les deux équipes se sont déjà rencontrées en Ligue des champions et Arsenal s'était imposé assez facilement (2-0). Arsenal est l'équipe que Paris a le plus affronté sans pouvoir s'imposer en Coupe d'Europe. Au total, les Parisiens se sont frottés cinq fois aux Gunners pour deux matchs nuls et trois défaites. Le club de Londres avait notamment sorti Paris en demi-finales de Coupe des coupes en 1994 (1-1, 1-0). Opposées en phase de groupes en 2016, aucune des deux équipes ne s'était imposée (1-1, 2-2).

Des statistiques qui inquiètent même si l'optimisme reste de mise pour des Parisiens qui effectuent une saison remarquable. Pour arriver en demies, l'équipe de Luis Enrique a écarté Liverpool, champion d'Angleterre depuis ce dimanche, et Aston Villa.

A quelle heure débute le match Arsenal - PSG ?

Le match Arsenal - PSG débutera à 21h ce mardi. Il se déroulera à l'Emirates Stadium d'Arsenal, à Londres.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Arsenal - PSG ?

Deux chaines diffuseront cet Arsenal - PSG. Canal+Foot et Canal+Live 1 retransmettront cette demi-finale aller de la Ligue des champions. L'arbitre slovène Slavko Vincic a été désigné pour cette rencontre. Il avait déjà arbitré la rencontre entre les deux équipes cette saison en octobre dernier.

Quelle diffusion streaming pour le match Arsenal - PSG ?

Seul MyCanal proposera une diffusion streaming de cet Arsenal - PSG. Il faut disposer d'un abonnement pour accéder au contenu.

Quelles compostions probables pour Arsenal - PSG ?

Mikel Arteta est toujours privé de deux armes offensives importantes puisque Gabriel Jesus et Kai Havertz manquent toujours à l'appel. En défense, Gabriel est aussi absent. Le défenseur français William Saliba devrait donc être accompagné de Jakub Kiwior. Le XI probable d'Arsenal : Raya - Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly - Odegaard, Rice, Merino - Saka, Trossard, Martinelli.

En face, Luis Enrique peut s'appuyer sur l'ensemble de son effectif et fait face à des "problèmes de riche". C'est surtout le cas pour l'attaque. Le dilemme entre Barcola et Doué devrait encore se poser pour le coach espagnol du PSG. Le XI probable de Paris : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doué (ou Barcola), Dembélé, Kvaratskhelia.

