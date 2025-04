Trent Alexander Arnold va signer au Real, les supporters de Liverpool pensent en avoir la preuve

C'est fait, Alexander Arnold va signer au Real selon certains supporters de Liverpool, attentifs au moindre indice.

Après son étincelante victoire face à Tottenham (5-1), Liverpool a fêté son 20e trophée de Premier League, devenant co club le plus titré de l'histoire du championnat avec Manchester United. Dans l'euphorie de la célébration, un détail n'a pas échappé aux plus observateurs des supporters de Liverpool concernant Trent Alexander Arnold. Alors qu'Anflied chantait à l'unisson "You'll Never Walk Alone", le latéral du club a fait parlé de lui par sa réserve au moment de chanter. "Il ne chante même pas, il va partir c'est sûr", annonce même un supporter sur X, d'autant plus que le joueur a été aperçu en train de discuter avec le propriétaire du club, John Henry.

Alexander Arnold est un enfant du club. Sorti du centre de formation, il a ensuite remporté deux Premier League et une Ligue des champions avec son club. A 26 ans, le joueur en fin de contrat à la fin de la saison alimente les rumeurs autour d'un potentiel départ pour le Real Madrid. Une idée farfelue pour un internaute, "en voyant toute la ferveur ici, forcément il hésite à rester". Du côté du vestiaire, ses coéquipiers attendent une prolongation. Cody Gakpo "espère" qu'il prolongera son bail avec son club formateur. Réponse dans les prochaines semaines.