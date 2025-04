"Antonio Rudiger doit changer" : quand une légende allemande se paye le défenseur central

Après l'incident impliquant Antonio Rudiger en finale de Coupe du Roi, une légende du football allemand a haussé le ton vis à vis du défenseur.

Lors de la finale de Coupe du Roi entre le Real Madrid et le FC Barcelone, Antonio Rudiger s'est distingué de forte mauvaise manière. En pleine prolongation, le défenseur madrilène, depuis le banc, a insulté l'arbitre tout en lançant une bouteille d'eau dans sa direction. Après un carton rouge reçu pour ce geste, l'Allemand a voulu en venir aux mains, il a fallu l'intervention de membres du staff pour le calmer. Le défenseur est logiquement sous la menace d'une grosse sanction en Espagne, on parlerait alors de 12 matches de suspension.

Du côté de la sélection allemande, le geste ne passe pas non plus. Le directeur technique de la Mannschaft en a profité pour le recadrer : "Ce genre de comportement, ce n'est pas acceptable. Surtout quand on porte le maillot de l'Allemagne". Pour la légende allemande, Rudiger doit montrer plus d'exemplarité : "Il doit se remettre en question, il doit changer. C'est un joueur exceptionnel, mais il doit aussi le montrer dans son attitude. Il demande le respect, il doit aussi le donner." Sur Sky, une autre véritable légende du football allemand, Lothar Matthaus, a aussi reproché le comportement de Rudiger : "Il était fou. Il ne pouvait plus se contrôler. C'était une attitude agressive. Je m'attends à une sanction XXL"

Antonio Rudiger s'est de son côté excusé sur Instagram : "Mon comportement d'hier soir est absolument inexcusable, a écrit l'international allemand. J'en suis sincèrement désolé. Après 111 minutes, je n'ai plus pu aider mon équipe et, avant le coup de sifflet final, j'ai commis une erreur. Je présente encore mes excuses à l'arbitre et à tous ceux que j'ai déçus hier soir."

Pour le moment, la sélection allemande n'a pas envisagé d'exclusion temporaire alors que le défenseur s'est entretenu avec Julian Nagelsman et Rudi Voller par téléphone, "une longue conversation" selon le directeur technique allemand. Pour rappel, l'Allemagne va recevoir le Final Four de la Ligue des Nations le 8 juin prochain.