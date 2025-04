Paul Pogba aurait trouvé sa nouvelle destination et elle est exotique

Suspendu pour dopage depuis 2023, Paul Pogba serait courtisé par un club plus ou moins surprenant.

Paul Pogba sera t-il bientôt de nouveau sur les terrains de foot ? Sans club depuis sa fin de suspension de 20 mois pour dopage, le Français serait courtisé par un nouveau club dans un pays très lointain de la France. Il connaîtrait ainsi enfin un point de chute depuis sa rupture de contrat avec la Juventus. Selon plusieurs sources (The Washington Post, ESPN, The Athletic), le milieu de terrain serait la cible de D.C United, qui travaillerait depuis plusieurs mois pour s'attacher les services du champion du monde.

D.C United aurait pris une longueur d'avance dans le dossier, notamment si Pogba souhaite aller en MLS. Le club bénéficierait d'une règle du championnat américain, le "droit de découverte", qui empêche les autres franchises de discuter directement avec le joueur, ou alors, il faudrait passer par D.C United. D'autres pistes seraient cependant encore actives, menant notamment en Europe ou encore au Moyen-Orient.

L'arrivée de Paul Pogba en MLS, et notamment D.C United, serait un gros coup opéré par la franchise qui a déjà su attirer d'autres grands noms avant lui comme Wayne Rooney ou encore Christian Benteke, passés, eux aussi, par la Premier League avant d'atterrir en MLS.

Un autre paramètre, et pas des moindres, à prendre en compte dans le futur choix de Paul Pogba, l'influence de son équipementier, Adidas, qui devrait l'envoyer dans un club équipé par la marque allemande. Après une carrière avec de gros hauts (Manchester United, Juventus, Coupe du monde) et de bas (Blessures, suspension), le Tricolore pourrait ainsi faire son retour en professionnel sous peu, comme il l'a annoncé dans une vidéo postée sur son Instagram : "Je me suis entraîné seul, mais je n'ai jamais abandonné et j'ai toujours poursuivi mon rêve et ce que je veux accomplir. Ce qui doit arriver arrivera. On se voit très bientôt..."