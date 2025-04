Barcelone - Inter : deux absents de marque dans ce choc

Le FC Barcelone reçoit l'Inter Milan ce mercredi soir lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions (21 heures).

Tout juste auréolé de sa victoire en Coupe du Roi face au Real Madrid (3-2 a.p.), le FC Barcelone n'a pas eu le temps de célébrer trop longtemps ce succès acquis face à l'ennemi madrilène. Et pour cause, le club catalan est encore en lice pour un fantastique quadruplé (Supercoupe d'Espagne, Coupe du Roi, Liga et Ligue des champions). Pour réaliser cet exploit, le Barça devra éliminer l'Inter lors des demi-finales de la C1 et cela passe par un bon résultat ce mercredi soir lors du match aller au stade olympique de Montjuïc.

Les Barcelonais ont réussi à se hisser en demi-finales sans battre de vrais candidats au titre dans cette Ligue des champions. Après avoir terminé à la deuxième place de la phase de groupes, les coéquipiers de Lamine Yamal ont éliminé sans trembler Benfica en huitièmes de finale puis le Borussia Dortmund en quarts. Ils passeront leur premier vrai test face à l'Inter dans cette compétition, alors que le club italien (quatrième de la phase de groupes) a lui éliminé Feyenoord en huitièmes mais surtout le Bayern en quarts.

L'Inter déchante

Les deux équipes semblent être dans des états de forme bien différents. En pleine confiance après avoir remporté la Coupe du Roi contre le Real Madrid, les Catalans, malgré le jeu énergivore demandé par l'entraîneur Hansi Flick, sont toujours en lice pour le quadruplé et peuvent compter sur des individualités en grande forme, comme Yamine Lamal et Pedri. Il faudra quand même surveiller l'état physique des Catalans ce soir après le duel intense disputé très tard samedi dernier.

De son côté, l'Inter a enterré ses rêves de triplé encore bien vivaces il y a quelques semaines. Éliminés par l'AC Milan en demi-finales de la Coupe d'Italie, les joueurs de Simone Inzaghi ont perdu deux fois d'affilée en Serie A et Naples occupe désormais la tête du classement avec trois points d'avance, à quatre journées de la fin de la saison. Après une très belle saison, l'Inter, dont certains joueurs paraissent très fatigués, pourrait donc tout perdre en cas d'élimination face à Barcelone.

Les compos de Barcelone - Inter : Pavard et Lewandowski blessés

Certainement un peu fatigués par la finale de Coupe du Roi remportée contre le Real Madrid samedi soir, les Catalans ne pourront pas compter sur le retour d'Alejandro Baldé, encore un peu juste. Robert Lewandowski, Marc Bernal et Marc Casado sont toujours blessés, même si le Polonais pourrait être remis pour le match retour dans une semaine. Hansi Flick devrait donc aligner le même onze que contre le Real Madrid.

Le onze de départ probable du FC Barcelone : Szczesny - Kounde, Cubarsi, I. Martinez, G. Martin - De Jong, Pedri - Yamal, D. Olmo, Raphinha - F. Torres.

Du côté de l'Inter, Simone Inzaghi devra se passer des services de Benjamin Pavard, sorti le week-end dernier lors du match face à la Roma (0-1), touché à la cheville. Sa présence au match retour n'est pas acquise. En revanche, Marcus Thuram va faire son retour après avoir manqué les trois derniers matchs à cause d'adducteurs douloureux, mais difficile de savoir s'il pourra débuter la rencontre.

Le onze de départ probable de l'Inter : Sommer - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, C. Augusto - Thuram, L. Martinez.

Heure, chaîne, comment voir Barcelone - Inter en direct

Ce match entre le FC Barcelone et l'Inter ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Canal+ pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre cette rencontre sur Internet entre le Barça et le club milanais, à partir de 21 heures ce mercredi 30 avril, il faut se rendre sur le site de Canal+.

Pour cette demi-finale aller de Ligue des champions, Barcelone est donné assez largement favori par les différents sites de paris sportifs. La cote pour une victoire des Catalans oscille entre 1,5 et 1,7 tandis que celle d'une victoire des Italiens à Barcelone se situe entre 4,5 et 5. La cote pour un match nul est d'environ 4.