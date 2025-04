"Ce qu'il fait, ressemble à Cristiano Ronaldo" : ce nouvel attaquant fait sensation en Europe

A 21 ans, un joueur du championnat néerlandais impressionne, au point de le comparer à Cristiano Ronaldo.

6e d'Eredivisie à 27 points du leader l'Ajax Amsterdam, l'AZ Alkmaar voit l'un de ses joueurs prendre de plus en plus d'épaisseur au sein de son effectif, jusqu'à même être comparé à Cristiano Ronaldo. A 21 ans, Mexx Meerdink est en train de se faire un nom aux Pays Bas.

Sur le plateau de l'émission Rondo, Van der Vaart s'est montré absolument dithyrambique sur le joueur : "Ce garçon dégage quelque chose d'énorme. Il est athlétique, intelligent dans ses déplacements. Il m'impressionne à chaque match" une admiration réelle qui va même jusqu'à une comparaison osée : "Sur certains gestes, il me rappelle Cristiano Ronaldo. Il saute, il plane, il reste en suspension comme CR7." Un avis partagé par Mats Deijl, capitaine de Go Ahead Eagles, club qui a affronté l'AZ Alkmaar de Mexx Meerdink en finale de Coupe des Pays Bas : "On sent son explosivité. Il devance les défenseurs sur les longs ballons, c'est un cauchemars dans les airs."

Mais Mexx Merdink n'est pas qu'un joueur de tête au physique important. La semaine dernière face à Breda, le jeune Néerlandais de 21 ans s'est illustré en glissant une magnifique bicyclette en toute fin de match, permettant à son équipe de revenir au score. De manière ironique Van Basten a voulu noter son geste : "C'est une belle bicyclette mais pas exceptionnelle non plus. Je lui mets un 8". Malgré un rôle de remplaçant derrière Troy Parrott et une bonne partie de la saison blessé, le Néerlandais affiche tout de même 8 buts en 23 matches.