Le salaire d'Ancelotti au Brésil dévoilé, la somme atteint 8 chiffres et est colossale

Le futur sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, touchera un salaire astronomique. Un investissement considérable pour la Confédération brésilienne de football.

Au terme d'une potentielle saison blanche avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti s'apprête à entamer un nouveau cycle avec la Coupe du Monde 2026 dans le viseur. Selon le très bien informé Fabrizio Romano, le technicien italien a trouvé un accord de principe pour devenir le futur sélectionneur du Brésil après son départ du Real Madrid prévu en juin prochain.

Il faut dire que la Confédération brésilienne de football a sorti les grands moyens pour s'attacher les services d'un des plus grands entraîneurs du monde. Selon le média brésilien Estadao, le coach italien percevra 879 000 dollars par mois, soit plus de 10,5 millions par an. A titre de comparaison, à la lutte avec le Brésil pour la qualification pour la Coupe du monde 2026, le sélectionneur colombien Nestor Lorenzo touche 2,4 millions d'euros par an.

Choisir Carlo Ancelotti est donc un investissement important pour la Confédération brésilienne de football, qui entend bien retrouver le sommet mondial en 2026 après deux éliminations consécutives en quart de finale. Le Brésil, 4e actuel des éliminatoires du Mondial 2026 derrière l'Argentine, l'Equateur et l'Uruguay, n'est pas forcément au mieux. Il faut cependant se placer dans les six premières places pour une qualification directe. Une arrivée potentielle d'Ancelotti et ses 15 trophées remportés avec le Real Madrid pourrait, peut-être, faire passer cette génération brésilienne dans une nouvelle dimension.