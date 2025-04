Manchester United prêt à casser la tirelire pour Osimhen, sa clause libératoire n'est pas excessive

A la dérive cette saison, Manchester United est bien déterminé à renforcer son attaque en levant la clause de Victor Osimhen.

14e de Premier League, 21 points derrière le 6e Nottingham, Manchester United est en totale perdition cette saison. A l'image du match nul à Bournemouth (1-1), la formation de Ruben Amorim, affichant de grosses carences, défensives et surtout offensives, n'a trouvé le chemin des filets qu'à une seule reprise malgré un XGoals quasiment trois fois supérieur. Il aura fallu un but en toute fin de match d'Hojlund pour venir sauver les Red Devils d'une énième déception cette année. Globalement, l'attaque de Manchester est totalement en panne, Bruno Fernandes (8 buts) est le meilleur buteur du club et il est clair qu'il manque un attaquant décisif et capable d'enchaîner les buts dans cette équipe mancunienne.

Face à ce constat, la direction mancunienne est prête à agir. Selon Tuttojuve, Manchester United serait prêt à faire sauter la clause libératoire de Victor Osimhen, fixée à environ 72 millions d'euros par Naples. Le club le plus titré de l'histoire de la Premier League proposerait aussi un pont d'or au Nigérien : un salaire de plus de 15 millions annuel. Problème, United n'est pas le seul club intéressé pour signer l'attaquant napolitain. La Juventus, qui cherche à se renouveler, chercherait aussi à s'attacher les services de Victor Osimhen.

Du côté des supporters de Manchester United, l'idée de voir Osimhen porter le maillot des Red Devils est évidemment bien reçu. Il faut dire que les statistiques parlent pour l'attaquant : il reste sur 77 buts au total sur les trois dernières saisons. Pourtant, on ne veut pas se projeter trop vite côté mancunien, les transferts coûteux de ces dernières années n'ont que rarement donnés pleinement satisfaction à l'image des arrivées stratosphériques d'Anthony à 95 millions d'euros ou encore Harry Maguire à 87 millions d'euros.