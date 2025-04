Le Brésil avec un maillot rouge à la Coupe du Monde : voici pourquoi cette couleur est importante au Brésil

A un peu plus d'un an du Mondial 2026, une rumeur annonce que le Brésil pourrait jouer avec un maillot extérieur rouge, une première dans l'histoire moderne du football brésilien.

C'est un changement de couleur qui serait loin de passer inaperçu. Selon le site Footy Hedalines, un prototype de maillot extérieur du Brésil pour la Coupe du Monde 2026 a été esquissé et il serait rouge. Ce design, qui rompt totalement avec le traditionnel maillot bleu, aurait même été validé par le Confédération brésilienne de football selon le journal Lance!.

Même s'il reste non officiel pour l'instant, le maillot serait majoritairement rouge avec une touche de noir et un afficherait logo Jordan - filiale de Nike- plutôt que le "swoosh" de la marque que l'on connait. Une petite révolution de look qui a évidemment suscité des réactions, notamment celle de Gabriel Vaquer, chroniqueur au Folha de S.Paulo, twittant : "Changer le maillot extérieur du Brésil du bleu au rouge et noir est l'une des plus grandes erreurs que j'ai vu commettre par la CBF".

Pourtant, le rouge n'est pas totalement étranger à l'histoire brésilienne. Le nom du pays, qui tire son nom de l'arbre nommé "pau brasil". Cet arbre, dont la sève est rouge, servait à faire des teintures précieuses auparavant. La Seleçao a d'ailleurs déjà arboré un maillot rouge dans son histoire, lors des Championnats sud-américains de 1917 et 1937.

Face à cette controverse, la CBF s'est défendu que les images qui tournaient sur la toile n'étaient "pas officielles", sans pour autant démentir l'existence du projet : "la nouvelle collection de maillots pour le Mondial sera définie conjointement avec Nike", précise-t-elle. Un débat autour du maillot qui prend même un virage politique. Certains partisans de l'ex-président Jair Bolsonaro voient en ce changement une provocation. Le député Zé Trovao a même proposé une loi pour interdire toute autre couleur que le bleu, jaune, vert et blanc pour le maillot de la Seleçao.