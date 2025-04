Les salaires des entraîneurs de Premier League dévoilés, le classement est surprenant

Le classement 2024-2025 des salaires des entraîneurs de Premier League a été dévoilé et le classement a de quoi surprendre.

Alors que la Premier League a livré son verdict avec le 20e titre de l'histoire de Liverpool, un classement des plus gros salaires des entraîneurs du championnat a été établi par Football Transfers. Et il y a quelques surprises.

C'est le cas notamment d'Arne Slot, qui, malgré son succès étincelant avec Liverpool cette saison, est loin dans la hiérarchie des plus gros salaires puisqu'il ne pointe qu'en 6e position avec environ 7,3 millions d'euros par saison. Devant lui, en 3e place, on retrouve de manière surprenante David Moyes, qui a récemment pris place sur le banc d'Everton et qui gagne le double (14,7 millions d'euros). Un écart qui montre à quel point les salaires des entraîneurs sont disparates.

Les deux premières places de ce classement sont plus logiques. Mikel Arteta est deuxième avec un salaire dépassant les 18 millions d'euros par saison. Le coach espagnol est logiquement devancé par un compatriote, l'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola et ses plus de 24 millions d'euros par saison.