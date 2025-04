Ce footballeur a terminé sa carrière à 26 ans, l'entreprise qu'il a lancée vaut une fortune

Après avoir mis fin à une carrière footballistique courte, cet ex joueur de Premier League voit son entreprise exploser.

Alors que l'on pourrait penser que rien ne pourrait rapporter plus qu'une carrière de footballeur, un ex joueur de football a mis fin à sa carrière pour se lancer dans l'entreprenariat. Un choix payant, son entreprise vaut aujourd'hui plusieurs dizaine de millions d'euros et est l'une des plus grosses fortunes du Royaume-Uni.

Formé à Manchester City et passé par Ipswich ou encore Wigan, Reece Wabara a volontairement mis un terme à sa carrière en 2017 à seulement 26 ans. Une décision radicale mais qui a été murement réfléchie : il veut lancer une marque de vêtements : "Manière de Voir". Inspiré par une conversation avec Lewis Morgan, cofondateur de Gymshark et qui entrera d'ailleurs au capital de la marque à 17%, Wabara investit d'abord 15 000 livres dans son projet.

"Je me suis demandé dans quel domaine je pourrais réellement exploiter mon plein potentiel. Je savais que je ne deviendrai jamais une star et jouer la Ligue des champions", confiait Wabara au Daily Mail. Un potentiel de marque dingue qui décolle très rapidement. "Manière de Voir" grimpe à un million de chiffre d'affaires et une visibilité boostée par des représentants de la marque symboliques comme Anthony Joshua ou encore Raheem Sterling.

Alors que la première boutique a ouvert ses portes en décembre 2023 à Londres, une nouvelle va ouvrir d'ici peu à New York. Avec une fortune évaluée à plus de 95 millions d'euros, Reece Wabara est aujourd'hui la 33e plus grosse fortune du pays chez les "jeunes riches" de moins de 40 ans.