Les supporters de Manchester City adressent une lettre à Pep Guardiola et réclament une faveur

Alors que Manchester City va entamer un nouveau cycle en fin de cette saison manquée, des fans réclament une faveur à Pep Guardiola.

Pep Guardiola et Manchester City est une histoire d'amour qui dure. Le Catalan, arrivé en 2016, a remporté six titres de Premier League et une précieuse Ligue des champions en 2023. Des victoires qui ont permis à City d'augmenter drastiquement son nombre d'abonnés au cours des années. Problème, il y aurait dorénavant trop d'abonnés selon certains groupes de fans, augmentant le prix à l'unité des places.

C'est dans une lettre ouverte que plusieurs groupes de supporters (1894, MCFC Food Bank Support, Solid Citizens et Trade Union Blues) ont abordé cette problématique en s'adressant directement au coach catalan, qui avait reconnu en fin de match contre Nottingham les difficultés économiques que rencontraient les fans de Manchester City pour assister à un match. Les supporters demandent ainsi à Guardiola d'en parler à la direction mancunienne : "Tu as des connaissances dans ce club qui ont déjà fait beaucoup de bien. Peux-tu demander une chose de plus à ton ami Ferran Soriano, le CEO du club ?".

Avec l'agrandissement prochain de l'Etihad Stadium qui accueillera 8000 places supplémentaires, les fans y voient l'opportunité de relancer l'ambiance au stade pour le rendre plus populaire et moins cher : "Nous voulons les mêmes choses que toi : un club fort et une atmosphère bruyante dans ce stade. Mais tu n'auras pas cette ambiance si le club ne revoit pas sa politique".