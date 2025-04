"Un mouvement de rêve" : Harry Kane à Liverpool, le transfert de l'été ?

Récent champion d'Angleterre, Liverpool planche déjà pour le mercato de la saison prochaine, avec une piste qui fait rêver : Harry Kane.

Liverpool, désormais co club le plus titré de l'histoire de la Premier League avec Manchester United et ses 20 titres, veut surfer sur la bonne dynamique sportive pour se montrer encore plus attirant. Pour le mercato estival, un gros poisson est dans le viseur des Reds, Harry Kane. Une recrue qui ferait grand bien.

"Je pense que Liverpool aurait tout à gagner à signer un vrai numéro neuf, un pur finisseur" a déclaré l'ex international écossais Ally McCoist sur talkSPORT Breakfast avant d'affirmer que "Salah est extraordinaire, Diaz est brillant, les milieux apportent aussi. Mais devant, il manque un tueur". Il faut dire que les chiffres donnent raison à l'analyse de McCoist. Si Mohamed Salah réalise une saison étincelante avec 28 buts, les attaquants dans l'axe peinent à se montrer tranchants. Darwin Nunez, acheté pour 70 millions d'euros n'a inscrit que cinq buts en 26 matches de Premier League. De son côté, Diogo Jota ne fait guère mieux avec ses six réalisations.

A l'inverse, le capitaine de la sélection anglaise est en grande forme avec le Bayern Munich. Acheté à Tottenham pour 95 millions d'euros, l'Anglais affiche 24 buts en 29 matches de championnat. Il est d'ailleurs actuel meilleur buteur de Bundesliga. "Je ne pense pas que cela se fera, mais imaginez s'il gagne le championnat en Allemagne et décide de revenir ? Pour Liverppol, ce serait le transfert rêvé" affirme Ally McCoist. Harry Kane est en effet sur le point de remporter le tout premier trophée collectif de sa carrière avec cette Bundesliga qui tend les bras aux Bavarois.

Pour le mercato estival, Kane n'est pas la seule piste évoquée pour Liverpool. Troy Deeney, ancien joueur de Watford, milite pour une arrivée d'un joueur ultra talentueux selon lui, l'attaquant de Newcastle Alexander Isak : "Donnez-leur tout de suite le titre s'ils signent ce mec" a-t-il lâché sur le ton de la rigolade.