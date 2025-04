"Ni Mbappé ni Vinicius" : ce joueur de Manchester City nomme le joueur le plus difficile à jouer au Real

Un joueur de Manchester City a été questionné sur l'adversaire le plus difficile à jouer au Real. Surprise, ce n'est pas Mbappé ni Vinicius.

Dans cette équipe du real Madrid 2024-2025, si Kylian Mbappé (22 buts et 3 passes décisives) et Vinicius Jr (11 buts et 5 passes décisives) figurent parmi les meilleurs joueurs, pour ce jeune joueur de Manchester City, aucun des deux n'est l'adversaire le plus coriace au sein de l'effectif madrilène.

A seulement 20 ans, arrivé pour 40 millions d'euros du RC Lens, Abdukodir Khusanov tente de faire sa place avec Manchester City en défense. Pour le podcast 90minut, le journaliste Davron Fayziyev a rapporté une anecdote concernant le jeune mancunien à l'issue du match retour de la Ligue des champions face au Real Madrid qu'il a disputé. Interrogé sur le joueur madrilène le plus difficile à affronter, le Citizen a surpris par sa réponse : "Tous sont de grands joueurs, mais le plus dur à affronter, c'était Jude Bellingham. Physiquement, il est impressionnant. Il faut vraiment puiser dans ses ressources pour le contenir." Un choix qui a de quoi surprendre tant on sait la difficulté de contenir Kylian Mbappé ou Vinicius Jr dans les duels. Pour Khusanov, la vitesse du Français et du Brésilien reste ainsi plus contrôlable que le physique de l'Anglais. Le défenseur ouzbek a disputé neuf matches toutes compétitions confondues avec les Sky Blues cette saison, pour un but inscrit.