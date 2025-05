Julian Alvarez au Barça, la nouvelle priorité pour remplacer Lewandowski

Le FC Barcelone serait intéressé pour enrôler Julian Alvarez et en faire le digne successeur de Robert Lewandowski.

Alors qu'il réalise une première saison étincelante avec l'Atlético Madrid (15 buts et 4 passes décisives en Liga), Julian Alvarez attise forcément les convoitises, notamment du côté du FC Barcelone. Robert Lewandowski, qui fêtera ses 37 ans le 21 août prochain, arrive plutôt sur la fin de carrière et ça, le Barça le sait. Le club blaugrana chercherait absolument un attaquant et aurait étudié plusieurs pistes mais c'est bien l'Argentin de l'Atlético Madrid qui fait l'unanimité en interne.

Selon Marca, Julian Alvarez serait même devenu un argument en vue des futures élections électorales du club et serait perçu comme "un atout majeur pour séduire les socios". Une arrivée à la dimension politique et sportive selon le quotidien espagnol : "Julian Alvarez, c'est un projet à lui tout seul. L'annoncer serait un coup politique et sportif."

Véritable chouchou de Diego Simeone, Julian Alvarez est vu comme le pilier du projet madrilène pour les années à venir. De plus, il affiche une clause libératoire élevée, fixée à 150 millions d'euros. Un montant qui semble hors de portée du Barça qui est toujours fragilisé économiquement parlant. Le club catalan pourrait alors modifier son offre en incluant soit des joueurs soit un paiement échelonné mais il va falloir se montrer séduisant, les Colchoneros ne comptent pas laisser partir aussi facilement l'un de leurs meilleurs joueurs cette saison.