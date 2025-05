Real - Celta : gagner ou dire adieu au titre, Mbappé et le Real sous pression

Le Real Madrid accueille un Celta ambitieux ce dimanche dans une rencontre cruciale pour le titre dans le cadre de la 34ème journée de Liga.

Défait il y a une semaine en finale de la Coupe du Roi, le Real Madrid aborde la dernière ligne droite de la Liga avec un retard de 4 points sur le leader blaugrana. L'espoir d'un titre demeure dans les rangs des Merengues malgré une période récente agitée, marquée également par une lourde élimination en Ligue des champions face à Arsenal et des polémiques autour de l'image négative véhiculée par certains joueurs madrilènes. Ce dimanche, face au Celta Vigo au Santiago Bernabéu, les hommes de Carlo Ancelotti doivent impérativement s'imposer pour rester en embuscade, d'autant que le FC Barcelone, grand favori contre la lanterne rouge Valladolid samedi, pourrait porter son avance à sept points avant même le coup d'envoi. Une pression maximale plane donc sur cette rencontre cruciale de la 34e journée.

Gagner avant le Clasico

Moins de trois points face aux Galiciens signifieraient très probablement la fin des ambitions madrilènes. Une victoire, en revanche, leur permettrait d'aborder dans les meilleures conditions le choc tant attendu face au Barça, prévu le 11 mai. Ce duel entre les deux géants espagnols pourrait bien s'avérer décisif dans la course au titre. Pour cela, le Real devra faire abstraction des coups durs récents et miser sur son expérience pour se relancer dans un sprint final haletant.

La dynamique n'est pourtant pas totalement défavorable au Real Madrid, qui reste sur trois victoires de rang en championnat, toutes acquises sur le score minimal de 1-0. Ces succès ont démontré une certaine solidité défensive malgré les absences, mais aussi une difficulté à emballer les matchs. Ce dimanche, il faudra se montrer plus tranchant face à une équipe du Celta qui ne viendra pas faire de la figuration. Septième avec 46 points, le club galicien vise une qualification européenne et n'a que deux longueurs d'avance sur le neuvième, Majorque. Chaque point comptera jusqu'à la fin de saison.

Historiquement, les confrontations tournent largement à l'avantage des Madrilènes : neuf victoires consécutives en Liga face au Celta, dont un succès 2-1 à Vigo cette saison, sans oublier le 5-2 infligé en Coupe du Roi au Bernabéu en janvier. Le Celta ne s'est plus imposé contre le Real Madrid en championnat depuis mai 2014, et reste sur près de 20 ans sans victoire à Madrid. Toutefois, les joueurs de Claudio Giráldez arrivent avec le plein de confiance après un impressionnant 3-0 infligé à Villarreal, candidat à la Ligue des champions.

Mbappé et Vinicius aptes

Côté effectif, le Real Madrid devra encore composer avec de nombreuses absences : Carvajal, Militão, Alaba, Mendy et Rüdiger sont tous indisponibles, tout comme Camavinga, touché aux adducteurs. En revanche, Mbappé et Vinicius, incertains pour de légers pépins physiques sont aptes. Tout comme Bellingham (dont le carton rouge a été annulé) et Vázquez (suspendu en Coupe du Roi la saison prochaine) seront bien disponibles. Tchouaméni devrait dépanner en défense centrale aux côtés de Raúl Asencio, avec Fran García et Vázquez sur les côtés. En attaque, Rodrygo pourrait céder sa place suite aux rumeurs de départ. En face, le Celta devra faire sans Starfelt (ischio) et El-Abdellaoui (cuisse incertaine), mais pourrait aligner un onze quasi inchangé par rapport à sa belle victoire contre Villarreal, avec Moriba pressenti au milieu et un trio offensif composé d'Alfon González, Fer López et Borja Iglesias.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre le Real Madrid et le Celta Vigo qui sera dirigée par l'arbitre expérimenté Jesus Gil Manzano aura lieu ce dimanche à 14h00 au stade Santiago Bernabeu.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Real Madrid - Celta Vigo ?

Cette rencontre de la vingt-huitième sera diffusée sur Bein Sports 1.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour visionner le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme Bein Connect.

Les compositions possibles de départ

Real Madrid: Courtois - Vazquez, Asencio, Tchouameni, F Garcia - Valverde, Ceballos, Modric; Bellingham - Vinicius, Mbappé

Celta Vigo: Guaita - Lago, Dominguez, Alonso - Alvarez, Rodriguez, Moriba, Mingueza - F Lopez, Iglesias, Gonzalez

Les différentes côtes

Le Real Madrid reste largement favori dans cette opposition face au Celta Vigo.



Betclic : Real Madrid 1,35 / Nul 5,65 / Celta Vigo 7,15.

Winamax : Real Madrid 1,35 / Nul 5,50 / Celta Vigo 6,90.

Unibet : Real Madrid 1,34 / Nul 5,70 / Celta Vigo 7,25.

Parions Sports : Real Madrid 1,34 / Nul 5,70 / Celta Vigo 7,10.