Strasbourg - PSG : les Parisiens faussent-ils la course à la C1 ?

A quatre jours de la demi-finale retour de la Champions League, le PSG avec une équipe largement remaniée se déplace à Strasbourg ce samedi pour le compte de la 32ème journée de Ligue 1.

Si le PSG a déjà validé son 13ème titre de champion de France, le Racing, lui, joue gros dans la course à l'Europe. Septième au classement avec 56 points, Strasbourg n'est qu'à deux longueurs du podium et traverse une période exceptionnelle. Cette affiche soulève une question d'équité dans la course à l'Europe. En effet, Luis Enrique devrait largement faire tourner son effectif en vue de la demi-finale retour de Ligue des champions contre Arsenal, alignant une équipe largement remaniée à la Meinau.

Dans ce contexte, difficile de reprocher au coach ibérique sa gestion des forces vives à l'approche d'un rendez-vous capital en Ligue des champions. Néanmoins, cette configuration pourrait indirectement avantager Strasbourg, qui affrontera un PSG largement remanié, contrairement à ses concurrents directs pour l'Europe — Lyon, Lille ou Nice — qui, eux, ont dû se mesurer à une version bien plus compétitive du club parisien. Le Racing pourrait donc engranger un résultat précieux sans avoir à puiser autant dans ses ressources, ce qui relance les débats sur une fin de saison dont l'équité pourrait être bousculée par les ambitions européennes du champion de France.

Barcola et Ramos pressentis

Avec le match retour de demi-finale de Ligue des Champions contre Arsenal en ligne de mire (le 7 mai), Luis Enrique a clairement fait le choix de la gestion. Déjà privés d'Ousmane Dembélé, blessé aux ischios contre Arsenal, les Parisiens devraient aligner une équipe bis, comme face au Havre récemment. Le onze probable inclurait Safonov dans les buts, une défense Zague-Beraldo-Kimpembe-Hernandez, et un milieu composé de Zaïre-Emery, Kang-in Lee et le jeune Myaulu. En attaque, Barcola, Gonçalo Ramos et Ibrahim Mbaye devraient être titulaires. Le PSG garde néanmoins l'objectif de prolonger sa série d'invincibilité à l'extérieur, qui s'élève à 39 matchs, un record dans les cinq grands championnats.

Guidé par Liam Rosenior, Strasbourg réalise une saison remarquable. Avec un effectif jeune et bien encadré, les Alsaciens impressionnent par leur discipline tactique et leur efficacité. Depuis début 2025, ils n'ont concédé que 11 buts en 16 matchs. Au cœur de cette dynamique, le milieu brésilien Andrey Santos brille avec 9 buts et 4 passes décisives. Pisté par le PSG, il aura à cœur de se montrer ce samedi. Moïse Sahi Dion manquera à l'appel côté alsacien, mais tous les autres cadres seront présents pour tenter de faire tomber le champion de France. À domicile, et avec une Meinau qui s'annonce bouillante, Strasbourg veut profiter du contexte pour mettre fin à une série noire face aux Parisiens, contre qui ils ne se sont plus imposés depuis huit ans.

Une autre série d'invincibilité à préserver

L'absence d'enjeu pour Paris, conjuguée à une dynamique clairement favorable au Racing, donne à cette rencontre une saveur particulière dans un stade de la Meinau qui s'annonce incandescent. Avec leur campagne européenne en tête, le PSG risque désormais de concéder deux défaites consécutives en championnat pour la première fois en deux ans. Les Parisiens chercheront néanmoins à prolonger leur incroyable série d'invincibilité hors de la capitale, qui atteint désormais 39 matchs — un record absolu dans les cinq grands championnats européens.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

Le match entre le RC Strasbourg et le Paris Saint-Germain qui sera dirigé par Hakim Ben El Hadj débutera à 17h00 ce samedi au stade de la Meinau.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Strasbourg - PSG ?

La rencontre sera retransmise en direct et en exclusivité sur DAZN.

Quelle diffusion streaming pour le match ?

Vous pouvez suivre la rencontre en streaming uniquement sur la plateforme DAZN. Le match est diffusé à partir de 17h00.

Les compositions possibles

Strasbourg: Petrovic - Doukouré, Omobamidele, Sarr - Bakwa, Andrey Santos, Barco, Moreira - Lemaréchal, Emegha, Nanasi.

Paris Saint-Germain: Safonov – Zague, Beraldo, Kimpembe, Hernandez – Zaïre-Emery, Lee, Myaulu – Barcola, Ramos, Mbaye

Les côtes probables

Pour la première fois de la saison le Paris Saint Germain ne sera pas favori dans une rencontre de Ligue 1 chez les bookmakers.

Betclic : Strasbourg 2,39 / Nul 4,13 / Paris SG 2,56

Unibet: Strasbourg 2,41 / Nul 3,90 / Paris SG 2,58

Winamax : Strasbourg 2,40 / Nul 3,90 / Paris SG 2,55

Parions Sport: Strasbourg 2,40 / Nul 4,05 / Paris SG 2,55