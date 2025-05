À seulement 4 ans, il vole la vedette en supportant son club comme un fou

Ce jeune supporter a volé la vedette dans la rue en motivant les passants à venir supporter son équipe.

Le 1er octobre dernier, Kyoto n'était pas seulement le théâtre de ses habituelles effluves de matcha et de temples millénaires. Les rues de la ville, et en particulier l'intersection très fréquentée de Shijo-Karasuma, ont vibré aux couleurs du Kyoto Sanga FC avec un objectif : mobiliser la population autour des prochains matchs à domicile, et rappeler que le club de football est, plus que jamais, le cœur battant de la ville.

Environ 30 membres de l'association des supporters, épaulés par le président du club Akira Iino et 21 employés, se sont activés pendant toute la journée pour distribuer quelque 1400 tracts. Une campagne de terrain menée tambour battant, avec ferveur et bonne humeur, pour faire du stade un lieu de rassemblement populaire.

" Votre soutien est notre force ! ", scandaient les supporters, déterminés à transformer chaque rencontre en une fête collective. Et pour incarner cette passion intergénérationnelle, un ambassadeur inattendu a volé la vedette : Ritsuki Kawaigawa, 4 ans à peine, petit fan originaire de Kyoto. Micro en main et tract dans l'autre, il n'a pas hésité à interpeller les passants pour les convaincre de venir soutenir "son" équipe. Une image forte, reflet d'un esprit de club qui va bien au-delà du terrain.

La campagne mettait en avant deux échéances majeures : la réception de Cerezo Osaka, le 3 octobre, et celle de Nagoya Grampus, le 11 octobre. Deux affiches cruciales dans une saison particulièrement disputée, où chaque point compte dans la course aux premières places.

À Kyoto, le Sanga FC n'est pas un simple club de football. C'est un trait d'union entre générations, une passion locale qui fédère. Et si vous passez par la ville ce mois-ci, laissez-vous emporter par cette ferveur. Comme le dit si bien le jeune Ritsuki : " Cette année, le Sanga est plus fort que jamais. "