Xabi Alonso a déjà nommé les deux recrues qu'il veut au Real

Pressenti pour prendre la succession de Carlo Ancelotti au Real, l'Espagnol aurait déjà réalisé une short list.

Selon les informations du quotidien espagnol AS, Xabi Alonso aurait déjà dressé une short-list prioritaire en vue de renforcer l'effectif du Real Madrid s'il est amené à prendre la succession de Carlo Ancelotti au Real. Deux noms ressortent avec insistance : Martín Zubimendi et Florian Wirtz, deux profils que les recruteurs madrilènes suivent avec attention depuis plusieurs saisons.

Milieu de terrain de la Real Sociedad, Zubimendi disposerait d'une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros. Son profil intéresse particulièrement Madrid, notamment dans l'optique d'un possible départ de Toni Kroos. L'Espagnol, réputé pour sa capacité à dicter le tempo du jeu, est perçu comme un remplaçant naturel pour maintenir la maîtrise et la cohésion au milieu de terrain.

De son côté, Florian Wirtz représente une option plus offensive… et bien plus coûteuse. Le joyau du Bayer Leverkusen, véritable métronome de l'attaque allemande, pourrait coûter plus de 100 millions d'euros aux Merengues. Un montant conséquent, d'autant que le Bayern Munich serait également sur les rangs, prêt à entrer dans la danse pour rapatrier l'international allemand.

Madrid s'active donc en coulisses, et si Alonso venait à prendre les rênes du club, ces deux dossiers pourraient rapidement devenir prioritaires sur le marché des transferts.