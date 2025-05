Après l'échec d'Ancelotti, le Brésil s'apprête à nommer ce nouveau sélectionneur

La Fédération brésilienne aurait jeté son dévolu sur cet entraîneur mythique après l'échec d'Ancelotti.

Le Brésil s'apprête à tourner une page décisive dans la gestion de son équipe nationale. Après l'échec des négociations avec l'Italien Carlo Ancelotti, la Fédération brésilienne semble désormais jeter son dévolu sur un nouveau technicien...

Il s'agirait de l'ancien entraîneur du Benfica Lisbonne et du Flamengo, actuellement en Arabie Saoudite, Jorge Jesus qui n'est pas un inconnu du paysage footballistique sud-américain. Son passage remarqué au Brésil lui a valu une cote de popularité durable auprès des supporters et une attention grandissante de la part des instances sportives. Son style offensif, alliant rigueur tactique et créativité, séduit les décideurs brésiliens à la recherche d'un souffle nouveau.

Cette possible nomination marque une rupture nette avec le profil d'Ancelotti, réputé pour sa gestion calme et sa philosophie de jeu plus conservatrice. Le choix de Jesus semble traduire une volonté assumée de revenir à un football flamboyant, audacieux, en phase avec l'ADN historique de la Seleção.

Mais l'arrivée d'un nouveau sélectionneur n'est jamais anodine. Elle impose aux joueurs une adaptation rapide à de nouvelles méthodes, un nouveau discours, une nouvelle dynamique de groupe. Si l'excitation est grande, le défi s'annonce de taille : transformer un vivier de talents en une équipe conquérante, capable de renouer avec les sommets.

Le Brésil espère ainsi entamer une nouvelle ère sous la houlette de Jorge Jesus. Une ère où les ambitions seront à la hauteur des attentes d'un pays qui vit et respire football.