beIN Sports rafle les droits de la Ligue des champions sur plusieurs années

La chaîne qatarienne a obtenu un tout nouveau contrat pour diffuser la Ligue des champions.

beIN Sports consolide son statut de diffuseur incontournable du football européen ! La chaîne qatarienne s'implante encore plus dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) grâce à la signature d'un nouvel accord pluriannuel avec l'UEFA. Ce partenariat renouvelé garantit à la chaîne qatarie les droits exclusifs de diffusion de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa, de la Ligue Europa Conférence, ainsi que de la Ligue des Champions Féminine, et ce jusqu'à la fin de la saison 2026-2027.

Mohammed Al-Subaie, directeur général de beIN MENA, s'est félicité de cette prolongation qui intervient dans un contexte de transformation des compétitions européennes : " La nouvelle formule de la Ligue des Champions a déjà offert des rencontres palpitantes. Nous sommes ravis de pouvoir continuer à partager cette nouvelle ère du football avec notre public à travers la région MENA et en Asie ", a-t-il déclaré.

De son côté, Guy-Laurent Epstein, co-directeur général d'UC3, la coentreprise entre l'UEFA et l'Association des Clubs Européens (ECA) en charge de la commercialisation des droits médias, a salué la poursuite d'un " partenariat historique et fructueux " avec beIN. Il a mis en avant la qualité de la production et de l'analyse proposées par le diffuseur, qui permettent aux supporters de 33 pays de suivre les compétitions masculines remaniées ainsi que la Ligue des Champions Féminine, également rénovée.

Ce partenariat s'inscrit dans une stratégie de renforcement de la visibilité des compétitions UEFA sur les marchés clés du Moyen-Orient et d'Asie. Présente dans 33 territoires, beIN Sports couvre notamment des pays comme l'Algérie, l'Égypte, le Maroc, l'Iran, le Qatar et l'Arabie Saoudite, mais aussi des régions d'Asie du Sud-Est telles que Hong Kong, Singapour et la Thaïlande.

Ce nouveau cycle bénéficie également du soutien de Relevant, l'agence internationale de marketing sportif partenaire de l'UEFA, chargée de développer l'audience des compétitions auprès de nouveaux publics.

Depuis 2012, beIN détient les droits de la Ligue des Champions dans la région MENA, et a progressivement étendu sa couverture à l'Asie. Ce partenariat renouvelé souligne l'engagement continu de la chaîne à offrir le meilleur du football européen à ses abonnés.