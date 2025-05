"Il m'a donné des maux de tête et m'a détruit" : Pep Guardiola révèle le nom de l'entraîneur qui lui a fait le plus de mal

Pep guardiola a désigné l'entraîneur qui lui a donné le plus de fil à retordre dans sa carrière, et ce n'est ni José Mourinho ni Carlo Ancelotti.

L'un des entraîneurs les plus titrés de l'ère moderne, Pep Guardiola, s'est confié sur son plus grand rival, le coach qui a été le plus coriace face à lui. Lors d'un module de formation dans le cadre de l'UEFA Pro Licence, le coach catalan s'est exprimé avec franchise : "Le Liverpool de Klopp a été le plus grand défi de ma carrière".

Guardiola en a profité pour confier à quel point le coach des Reds a été un adversaire relevé : "Il me donnait des maux de tête. Il y avait des soirs où je pensais avoir trouvé la clé... et le lendemain, il me détruisait". Une confession rare venant de Pep Guardiola, qui salue le travail de Jurgen Klopp : "Ils attaquaient avec tant de joueurs, c'était un cauchemar tactique".

Il faut dire que l'entraîneur allemand a transformé Liverpool en un véritable rouleau compresseur. Il a remporté la Premier League et la Ligue des champions avec le club anglais, laissant un héritage riche à Arne Slot, récent vainqueur du championnat anglais. En termes de statistiques, sur les 30 confrontations entre Guardiola et Klopp, 12 ont été remportées par l'Allemand contre 11 pour le Catalan et 7 matches nuls. Contrairement à Mourinho ou encore Ancelotti, Klopp est le seul à afficher un bilan positif face à l'entraîneur de Manchester City. Un adversaire particulièrement coriace, qui donne une saveur encore plus belles aux victoires : "Ces trois ou quatre titres que nous avons remportés contre Klopp sont nos plus grandes réussites" estime Pep Guardiola.