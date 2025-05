Le Real Madrid veut mettre sept joueurs à la porte cet été et il y a de grands noms

Au terme d'une saison potentiellement blanche, le Real Madrid va faire un grand ménage lors du mercato estival.

Le Real Madrid se prépare à pousser du beau monde vers la sortie au terme de cette mauvaise saison. Eliminée en quarts de finale de Ligue des champions et finaliste perdant de la Copa del Rey face au FC Barcelone, la Casa Blanca va semble-t-il opérer un grand ménage.

Si Carlo Ancelotti est annoncé sur le départ depuis quelques semaines, que ce soit à la tête du Brésil ou en Arabie Saoudite, des joueurs vont aussi faire les frais d'une potentielle saison blanche d'autant plus que le club de la capitale espagnole va enregistrer des arrivées. Selon Relevo, la Maison Blanche attend quatre recrues, dont Alexander Arnold, un défenseur, un milieu et un attaquant.

Résultat, certains joueurs vont devoir trouver un point de chute cet été, dont certains cadors de la formation de Carlo Ancelotti. Rodrygo pourrait être vendu à un joli prix, d'autant plus que certains clubs anglais se sont montrés intéressés ces dernières semaines. Une vente qui pourrait être combinée à celle de David Alaba, décevant depuis son arrivée. Trois joueurs arrivent en fin de contrat et ne devraient pas être renouvelés. Ainsi, l'emblématique Luka Modric devrait quitter le club en fin de saison, tout comme Jesus Vallejo et Lucas Vazquez. Enfin, Fran Garcia et Ferland Mendy pourrait, eux aussi, faire leurs bagages si des offres se présentent, et ce, même si les deux joueurs veulent rester au club. C'est donc au total sept joueurs qui sont concernés par un potentiel départ. Autant dire que le Real Madrid se prépare à opérer une véritable petite révolution lors du prochain mercato estival.