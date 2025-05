Le Real Madrid vise un nouveau joueur et veut tout faire pour le signer

Pour son mercato estival, le Real Madrid lorgnerait sur ce jeune joueur espagnol.

Alors que la saison n'est pas encore terminée, le Real Madrid planche déjà sur son mercato estival et ciblerait un jeune joueur espagnol au poste de latéral droit. Selon Fichajes.net, les Merengues seraient intéressés par l'une des révélations de la Real Sociedad, Jon Aramburu, 22 ans.

Le profil polyvalent du joueur plaît à la direction madrilène. Latéral droit de formation, le Vénézuélien peut facilement jouer dans une défense à quatre ou cinq, dans une position plus avancée. Estimé à 12 millions d'euros selon Transfermarkt, le joueur dispose d'un contrat avec la Real Sociedad portant jusqu'à juin 2030. Dans une saison plombée par l'hécatombe de blessés dans les lignes arrières, la Casa Blanca voudrait se renforcer à ce poste à un prix accessible.

Avec le départ annoncé de Lucas Vazquez et certains doutes autour du physique de Dani Carvajal, le Real Madrid a besoin de recruter à ce poste. C'est pourquoi Trent Alexander Arnold reste une piste privilégiée mais elle pourrait être accompagnée de l'arrivée de Jon Aramburu en complément. En interne, Florentino Pérez suivrait avec attention la situation du joueur et aurait donné son feu vert si une fenêtre s'ouvre, d'autant plus que d'autres club européens comme Newcastle, l'Inter Milan ou encore l'Atlético Madrid seraient intéressés par Jon Aramburu. Avec la Real Sociedad cette saison, le Vénézuélien a signé un but et une passe décisive en 31 rencontres de Liga.