"J'étais sur le point d'accepter" : Raphinha à deux doigts de jouer avec la sélection italienne

Raphinha, joueur pilier du FC Barcelone et de la sélection brésilienne, a révélé qu'il a été tout proche de revêtir le maillot italien.

Dans une interview accordée à la journaliste Isabela Pagliari, Raphinha a confié avoir été tout proche de jouer pour l'Italie lors de l'Euro 2020, "J'étais prêt à jouer avec l'Italie", confesse-t-il. Le joueur de 27 ans, aujourd'hui incontournable avec le FC Barcelone et la sélection brésilienne, a vu un petit détail administratif faire basculer sa carrière internationale : "Mon passeport n'est pas arrivé à temps".

A cette époque, alors que la Seleçao le snobait, la Nazionale, à l'inverse, faisait de Raphinha un joueur idéal pour la sélection. Le staff italien, en plus de Jorginho, l'avaient notamment sollicité : "C'était une période compliquée pour moi. Je n'avais pas encore été appelé par le Brésil et l'Italie me proposait une vraie opportunité. Ils avaient un projet incroyable pour moi. Cela m'a beaucoup fait réfléchir", admet-t-il. Mais même s'il était attiré par le projet italien, Raphinha n'a jamais vraiment perdu espoir de porter le maillot brésilien : "Au fond de moi, j'espérais encore représenter le Brésil. C'était plus qu'un objectif mais une vocation".

Depuis le 13 août 2021, date de sa première convocation avec la sélection auriverde, Raphinha compte plus de 30 matches avec le Brésil pour 11 buts. Il a notamment fait partie de l'équipe type de la Copa America 2024 en étant le seul brésilien nommé.